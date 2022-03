Porto de Encontro recebeu Mário Carvalho

Hoje às 16:44 Facebook

O auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, recebeu este sábado a retoma do ciclo Porto de Encontro, que teve como convidado o escritor Mário de Carvalho.

O ciclo de conversas com escritores organizado pela Porto Editora regressou à programação mensal no sábado à tarde, com a 84.ª sessão que teve como convidado o escritor Mário de Carvalho. O autor contou aos presentes como decorreram os últimos 40 anos em que se dedicou à vida literária, com mais de 30 livros, de diversos géneros literários, do romance à crónica.

Na conversa moderada pelo jornalista Sérgio Almeida, o escritor falou também sobre o mais recente e autobiográfico trabalho, "De maneira que é claro..." . O ensaísta e crítico literário Manuel Frias Martins foi o convidado especial desta conversa. Na sessão de ontem, as leituras estiveram a cargo de Hugo Araújo.

Mário de Carvalho foi um importante nome nos meios da resistência contra o salazarismo. Formado em Direito, exerceu advocacia e conseguiu congregar vários êxitos no meio literário. Foi o vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela, Conto e Teatro da Associação Portuguesa de Escritores, o prémio do PEN Clube Português, o Prémio Literário Fernando Namora e o Prémio Literário Virgílio Ferreira.

Em 2020 foi distinguido com o Grande Prémio da Crónica e Dispersos Literários, da APE, pela obra "O que eu ouvi na barrica das maçãs".