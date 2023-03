Porto de "portas fechadas" a nova edição do Festival Mimo

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 22:22 Facebook

Fonte da autarquia diz ao JN que a organização do festival gratuito de música em 2022 já tinha conhecimento da decisão.

Há mais um episódio na trama de altercação entre a Câmara do Porto e o Festival Mimo. Fonte próxima da presidência da Câmara do Porto confirmou ao JN que a cidade não é opção para uma nova edição do evento gratuito de música inaugurado na baixa do Porto em 2022. O formato foi importado do Brasil e já se realizou anteriormente em Amarante.

"Não há dúvidas nenhumas quanto a isso. As portas do Porto estão fechadas ao Mimo", disse fonte do gabinete de Rui Moreira, que classifica ainda as declarações divulgadas pela organização, numa nota de esclarecimento publicada na terça-feira, como "falsas".

Em primeiro, assegura que "houve comunicações com os responsáveis pelo festival, no final do evento, em que foram expostas as situações de incumprimento", ao contrário do afirmado pela organização. "Quer durante o festival quer no fim, a empresa municipal Ágora fez chegar aos responsáveis as situações em que houve falhas no cumprimento do combinado".

"Acumular de muitas situações"

Questionada sobre quais as várias situações de "incumprimento" que levaram a esta situação, a fonte referiu apenas o incidente com o artista Branko, em que o concerto não terminou dentro da hora estipulada, não se cumprindo o horário permitido, que era até à 1 hora da madrugada.

"Essa é apenas a mais grave de um acumular de muitas outras situações", afirmou a fonte ouvida pelo JN, não esclarecendo quais os restantes "incidentes".

A mesma fonte garante ainda que o Mimo foi avisado, num contacto informal com um dos organizadores, de que a cidade não estaria disponível para receber novamente o festival.

"Foi uma conversa pacifica e não foram levantadas questões à época", diz a Câmara do Porto. Discurso contrário teve a organização do Festival Mimo, que disse, na terça-feira, ter ficado "surpreendida" com a informação.

Há negociações com outra cidade?

O JN contactou a organização do Mimo sobre as novas declarações, mas os esclarecimento foram remetido para a nota divulgada na terça-feira. O Festival Mimo não adianta se está a negociar a próxima edição noutra cidade.

A troca de acusações entre o Festival Mimo e a Câmara do Porto começou na segunda-feira, quando o presidente Rui Moreira, em reunião do executivo, declarou que a cidade não receberia mais o festival devido a "incumprimentos" no contratualizado.