Porto Design Biennale´21 revela oito projetos vencedores

Oito projetos vencedores da "open call" foram anunciados hoje e integrarão as atividades satélite do evento, marcado para julho.

A Porto Design Biennale (PDB), promovida pelos municípios do Porto e de Matosinhos e organizada pelo centro de investigação da Escola Superior de Arte e Design (ESAD) vai decorrer nas duas cidades entre 2 de junho e 25 de julho, sob o tema "Alter-realidades: Desenhar o presente".

"Tendo como eixo central a reflexão sobre o tema geral desta edição, as candidaturas selecionadas desenham um caderno de atividades, instalações, oficinas e criação que, entre o digital e o espaço público, se propõem a traçar novas linhas de conexão entre as comunidades locais, a debater a diversidade e a preservação ambiental e a apontar rotas para um futuro que transformem as relações de poder e combatam a exclusão social", explica a organização.

"Yugen app", por Alexander Burenkov; "A Recolectora", por Alexandre Delmar; "Outras Paisagens: Petit folies sobre o Douro", por Ana Neiva e João Nuno Gomes; e "Caring assemblies. Designing for better futures", por Bartlebooth - Antonio Giráldez, López, Pablo Ibáñez Ferrera são quatro dos projetos selecionados.

Os restantes quatro projetos selecionados para as atividades satélite da PDB'21 são "Control wars laboratorio", por Grace Turtle; "For the record: The politics of design in music video", por Het Nieuwe Instituut; "Exploratório com impact: Design participativo para o habitat dos 99%", por Inês Alves e Lara Plácido; e "Aqui ficam dragões", por Luis Galan.

A organização acrescenta que "jogos, aplicações, workshops, ciclos de conversa, visitas guiadas, jantares, instalações e performances" são algumas das propostas que integrarão o programa de atividades.

"Escolhida está também a equipa de design gráfico que irá desenvolver a imagem visual da Bienalle que, este ano, estará nas mãos do coletivo 1234, composto por Irina Pereira, João Castro, Miguel Almeida e Serafim Mendes", refere a PDB´21.

Em 2019, a primeira edição da PDB mobilizou cerca de 50 mil pessoas ao longo de 81 dias, num programa que integrou cerca de 300 projetos e 60 eventos como exposições, oficinas, performances, instalações e conversas, apresentados em 37 espaços das cidades do Porto e Matosinhos, envolvendo 20 curadores e 310 participantes de 18 nacionalidades.