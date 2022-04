Porto despediu-se de uma "figura tutelar"

Margarida Cerqueira Hoje às 18:58 Facebook

Funeral de Madalena Sá e Costa realizou-se na tarde desta terça-feira na Igreja de Cedofeita, no Porto.

As cerimónias fúnebres de Madalena Sá e Costa decorreram na tarde desta terça-feira na Igreja de Cedofeita, no Porto, tendo o corpo da violoncelista seguido para o Cemitério de Agramonte, onde foi sepultada ao lado da irmã, a pianista Helena Sá Costa (1913 - 2006). Juntas formaram uma dupla de intérpretes durante 50 anos, levando a sua arte a vários países da Europa e deixando marca na música nacional.

Foram várias as pessoas que se dirigiram até à igreja no centro do Porto para prestar homenagem àquela que foi discípula de Guilhermina Suggia.

Marcelo Rebelo de Sousa também enviou condolências à família, frisando o contributo que Madalena Sá e Costa deu a várias gerações de estudantes. "Até ao fim da sua longa vida, como professora e depois como figura tutelar, formou, acompanhou e encorajou sucessivas gerações de alunos, a quem transmitiu o que desde muito jovem recebera." Uma referência ao percurso de Sá e Costa, que foi durante vários anos professora do Conservatório de Música do Porto e do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga.

Violoncelista e pedagoga, Madalena Sá e Costa faleceu na última segunda-feira, aos 106 anos, na sequência de uma infeção pulmonar. A artista pertencia a uma família de músicos. Além da irmã, também a mãe era pianista e o pai compositor. O avô, Bernardo Moreira de Sá, foi fundador do Opheon Portuense e primeiro diretor do Conservatório de Música do Porto. Em 2008, Madalena Sá e Costa publicou o livro "Memórias e recordações", que contém documentos e testemunhos de uma carreira musical recheada de prémios.