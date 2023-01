Porto e Fundão celebram todo o ano a vida e a obra de Eugénio de Andrade

Exposições, leituras, conversas e concertos entre as iniciativas a desenvolver até dezembro.

É com uma "programação expandida", nas palavras de Jorge Sobrado, diretor do Museu da Cidade, que o Porto vai celebrar o centenário do nascimento de Eugénio de Andrade.

O dia de hoje será particularmente rico, com a inauguração, às 17 horas, da exposição biobibliográfica "A arte dos versos", na Biblioteca Almeida Garrett. Duas centenas de peças, entre poemas datilografados, fotografias ou objetos da coleção do poeta, integram esta mostra que assenta no espólio editorial, audiovisual e fotográfico cedido em 2020 ao Município do Porto. No final da inauguração, vai decorrer a primeiro sessão do ciclo "Leitores de Eugénio", com o cantor Pedro Abrunhosa como convidado.