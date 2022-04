Porto recebe eventos solidários em prol da Ucrânia

JN Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cooperativa Árvore realiza evento de 24 horas a partir desta sexta-feira. Coliseu Porto Ageas recebe concerto solidário no dia 9.

A cidade do Porto irá receber dois importantes eventos solidários a favor do povo ucraniano. O primeiro decorre já este fim de semana, na Cooperativa Árvore, que organiza durante 24 horas um evento a favor da União dos Artistas de Teatro da Ucrânia.

A ação, intitulada "Árvore da Paz", promovida em conjunto com a Companhia de Teatro de Braga, arranca na próxima sexta-feira às 21 horas e, durante 24 horas ininterruptas, recebe intervenções musicais, poesia, apontamentos de teatro, tertúlias e performances, acompanhados por artistas plásticos que irão estar a trabalhar na criação de obras a ser leiloadas no final do evento, no próximo sábado às 21 horas. O lucro reverte a favor dos artistas ucranianos.

Outra entidade que apresenta na próxima sexta-feira uma iniciativa solidária com o povo da Ucrânia é o Coliseu Porto Ageas, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Livraria Lello, a Irmandade dos Clérigos, a Universidade do Porto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e a Motianart CRL. Da união nascerá um concerto solidário, em prol dos refugiados do país invadido pela Rússia. O evento decorrerá a 9 de maio, inserido nas comemorações do Dia da Europa.

"Alegria para a Europa - Gaudeamus - Ciclo de Canções para Soprano e Orquestra de António Victorino d" Almeida" é o nome do evento que subirá ao palco do Coliseu Porto Ageas nesse dia, pela 21.30 horas, com a presença de vários convidados das principais instâncias europeias e do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

O evento será precedido de um Ensaio Geral Solidário no dia 8 de maio, à tarde, aberto ao público. A receita apurada irá reverter a favor da Cruz Vermelha Portuguesa, para apoio aos refugiados da Ucrânia.