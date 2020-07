Porto recebe maior feira internacional de World Music em 2021

Catarina Ferreira Hoje às 15:27 Facebook

Porto vai ser a cidade anfitriã da feira 27.ª edição da WOMEX em 2021.

O anúncio foi feito em conferência de Imprensa que está a realizar-se, esta terça-feira, no Rivoli, com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca e o presidente da C.M. do Porto, Rui Moreira.

A edição de 2021 será realizada no Porto, entre 27 e 31 de outubro, e vai dividir-se por várias salas da cidade: Rivoli, Sá da Bandeira, Casa da Música, Passos Manuel, Alfândega, Coliseu Porto Ageas, Hard Club e Teatro Nacional S. João.

A Womex começou em 1994, em Berlim, e é reconhecida como a mais importante feira internacional de "Música do Mundo". Cada ano, em outubro, realiza-se numa cidade europeia diferente. Ao longo de 25 anos, passou por Espanha, Holanda, Polónia, Grécia ou Reino Unido. A edição de 2020 ano será em Budapeste, na Hungria.

Cada edição reúne cerca de 3000 participantes, com delegações de 80 países, que trazem agências, programadores, editoras, anunciantes e jornalistas de vários pontos do Globo.