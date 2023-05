Aguenta, "coração": Mimicat estreia-se hoje em Liverpool

A cantora que venceu o Festival da Canção com o tema "Ai, coração" sobe esta terça-feira à noite ao palco da Eurovisão, em Liverpool, com os olhos postos na grande final de sábado.

É já esta noite que Mimicat se estreia na Eurovisão, depois de ter levado a melhor no Festival da Canção, transmitido pela RTP1. O tema "Ai, coração" vai ser um dos semifinalistas na Arena de Liverpool, em Inglaterra, e a artista prepara-se para ser a quinta a atuar, num evento que conta ainda com Malta, Noruega, Países Baixos, Letónia, Sérvia, República da Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Suécia, Moldova, Azerbaijão, República Checa e Finlândia.

PUB

Segundo o "Eurovision World", o tema tem andado entre o 26.º e o 27.º lugares dos preferidos, num total de 37 canções, embora, em relação à primeira semifinal, Mimicat possa alcançar a décima posição, segundo os apostadores.

Para esta noite, no visual, é esperado o vestido vermelho com apontamentos em rosa, mas o típico sofá onde começa a desenrolar-se a ação que acompanha a música não foi visto em Liverpool, provavelmente devido ao tamanho gigantesco do palco, que tornaria o adereço quase "invisível".

A artista portuguesa estará acompanhada pelos seus quatro finalistas e esteticamente será recriado um visual do género do filme "Chicago". No passado domingo, a intérprete lusa desfilou no Saint George Hall, com um coração de Viana do Castelo bem português.

"Precisava muito disto"

Mimicat atua precisamente na data em que cantou Salvador Sobral, que ganhou a Eurovisão na Ucrânia, em 2017. "Deus queira que seja um bom presságio e a final, a 13 de maio, é dia de Nossa Senhora de Fátima, já viram? Pode ser que ela puxe uns cordelinhos", respondeu Mimicat, bem-disposta, em conversa com JN depois de ter triunfado no Festival da Canção. "Mais a sério, isto é só uma coincidência muito engraçada, mas não acredito muito nessas coisas,... sou muito de "bora lá trabalhar"."

Em seguida, a artista de Coimbra justificou porque "precisava muito disto". "Sou uma cantora de nicho, estive parada algum tempo porque fui mãe, mas na verdade nunca tive muito reconhecimento do público nem das plataformas que passam a maior parte da música que é muito conhecida. Há duas mãos cheias de artistas que são muito conhecidos em Portugal e milhares que são talentosos como eu, ou mais, que não têm hipótese de ter a sua plataforma. O Festival serve para isto mesmo. Aconteceu com o Salvador, com a Maro ou com a Elisa."

Mimicat entrou no evento transmitido pela RTP por livre submissão - e não por convite da estação pública - e falou sobre a importância da iniciativa: "Podia ser mais alargada, claramente, ter mais canções, porque este ano provou que a livre submissão não peca por falta de qualidade, pelo contrário".

A grande final da Eurovisão realiza-se no sábado. A Ucrânia ganhou em Turim, com "Stefania", da Kalush Orchestra, mas a guerra impede a realização do evento no país.