Portugal e Angola unidos em "Voo de Fado"

Soraia Cardoso, finalista do ​​​​​​The Voice Portugal de 2018, juntou-se a Né Gonçalves, cantor angolano, numa música que une o fado e o semba.

Há muito que une estes países e a arte não é exceção. Na terça-feira, o cantor angolano Né Gonçalves apresentou uma nova música com a fadista Soraia Cardoso, concorrente do The Voice Portugal de 2018, que neste momento é presença assídua na casa de fado "Sr. Vinho", em Lisboa.

A música é uma mistura de fado com semba - um género de música e de dança tradicional de Angola - e mostra o melhor dos dois mundos. No programa da RTP "A Nossa Tarde", Né Gonçalves contou que a música apresenta "muitos contrastes", sendo um deles a "diferença geracional", que pretende transmitir no conteúdo da música,

O contraste entre o fado tradicional e o fado mais atual é também um dos propósitos de "Voo de Fado", de acordo com Né Gonçalves.

A fadista Soraia Cardoso olha para esta colaboração como uma prova de que o fado pode ser para todos. Após a apresentação da música, a cantora afirmou que "o fado é a bandeira de unidade", acrescentando que "pode ser de toda a gente, de todos os povos que se identifiquem com ele".

Né Gonçalves tem já três discos editados e caminha para o quarto, previsto ainda para este ano. Ficou mais conhecido após o lançamento do primeiro álbum, em 1994. "Luanda Meu Semba" tornou-se um fenómeno e valeu ao cantor o Prémio Revelação da União Nacional dos Artistas e Compositores, em Angola.

No mais recente disco, "Sembamar", lançado em 2016, colaboraram 67 músicos, de 14 nacionalidades diferente, exemplo de diversidade e inclusão, duas das palavras-chave da obra do artista. "Sembamar" foi gravado em Luanda, Lisboa, Madrid, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Rio de Janeiro e Lima.

A fadista Soraia Cardoso, de 23 anos e natural de Coimbra, ficou conhecida a nível nacional aquando a participação na edição de 2018 do The Voice Portugal, tendo chegado ao terceiro lugar. Soraia Cardoso já participou em alguns eventos ligados ao Fado e atua em casas onde este género musical predomina.