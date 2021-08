Portugal em foco na Bienal do Livro de São Paulo

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

A 26.ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que tem Portugal como país convidado de honra, realiza-se de 2 a 10 de julho de 2022, anunciou nesta segunda-feira o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Há um mês que se sabia que Portugal vai ser o país em destaque no prestigiado certame paulista dedicado ao livro, um dos mais importantes da América do Sul.

Depois do acordo assinado na passada sexta-feira, no âmbito da visita do Presidente da República, ao Brasil, nesta segunda-feira foi a vez de ser revelada a data em que se irá desenrolar a feira: de 2 a 10 de julho.



Em 2022, além da realização da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com Portugal como 'país-tema', deverá ser lançada uma nova cátedra de estudos portugueses no Brasil. Portugal associar-se-á também ao segundo centenário da independência do Brasil.

O ano de 2022 marca também o primeiro centenário da travessia do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Por fim, ainda no próximo ano, assinala-se o centenário do nascimento de vultos da literatura portuguesa, como José Saramago e Agustina Bessa-Luís.