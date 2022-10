Portugal Fashion com "boas perspetivas" para 2023 

Evento estava em risco por falta de fundos comunitários. Reunião com ministro foi "positiva" e deixou organização satisfeita.

Os promotores do Portugal Fashion reuniram-se esta quarta-feira com o ministro da Economia, António Costa Silva, tendo deixado o encontro com boas perspetivas de que o evento de promoção da moda nacional, a decorrer no Porto, terá seguimento no próximo ano.

Tal como o JN noticiou no passado domingo, a continuidade estava em risco devido à falta de fundos comunitários. O Portugal Fashion estava a ser financiado pelo Portugal 2020, mas o quadro comunitário chegou ao final e ainda não abriu outro no qual se possa inserir.

Na sequência da notícia do JN, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) conseguiu a reunião de que estava à espera com o governante. No final, Alexandre Meireles, presidente da associação, mostrou-se satisfeito. "Da reunião saem boas perspetivas para o que vem aí dos novos fundos comunitários e boas perspetivas para a realização do evento", explicou.

Os organizadores receberam a informação de que o quadro comunitário iria abrir "no fim do ano" e de que eventos como o Portugal Fashion, que permite divulgar as fileiras do têxtil e calçado e alavancar a internacionalização do setor, "iriam estar enquadrados no quadro comunitário". "Nunca há garantias de aprovação, porque o projeto tem de seguir os trâmites legais e regras", mas a reunião foi "positiva" e há "boas perspetivas", afiançou Alexandre Meireles, da ANJE. O evento "é muito importante para o país todo, mas em específico para a região norte, onde está grande parte da indústria portuguesa do têxtil e do calçado", acrescentou.