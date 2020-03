Portugal Fashion limitado a profissionais da moda e a jornalistas

Hoje às 17:45 Facebook

A próxima edição do Portugal Fashion, que vai arrancar na próxima quinta-feira, vai ter entrada limitada a profissionais da moda e a jornalistas.

Em comunicado, a organização do evento de moda do Porto informa que "o acesso aos desfiles vai ser restringido à equipa de bastidores, ao staff técnico do evento e aos profissionais da Comunicação Social portuguesa e influenciadores digitais devidamente credenciados para o efeito.".

O Portugal Fashion, apesar das restrições, anunciou que "todos os desfiles vão ser transmitidos online e em direto, cabendo ao Portugal Fashion assegurar os recursos técnicos necessários para que isso aconteça."