Portugal Fashion monta a passarela na antiga Fiat no centro do Porto

"Imagine" é o tema da 52.ª edição do Portugal Fashion que regressa ao Porto no dia 14, sob o mote da inteligência artificial. Durante cinco dias, evento terá como base principais as antigas instalações da Fiat, na Rua Latino Coelho, no centro da Invicta.

Com a realização ameaçada por falta de apoios comunitários, só esta sexta-feira é que, através das redes sociais, o Portugal Fashion deu a conhecer o programa da jornada que se aproxima.

A 52.ª edição do evento assenta em nova morada. É no devoluto imóvel da Rua Latino Coelho 37/93, na zona oriental do Porto, conhecido como "Garagem Fiat" ou "Edifício Quattroruote" que a moda vai acontecer entre 15 a 18 de março.

A iniciativa arranca a 14, com dois momentos distintos, ainda longe da localização principal e da passarela. No dia seguinte, o frenesim dos bastidores e dos desfiles desperta a cidade com a prestação de designers africanos powered by CANEX e a plataforma Bloom, que promove novos talentos nacionais.

Quinta, sexta e sábado destaca as passagens de nomes bem conhecidos e que são presença habitual no certame, como Miguel Vieira, Diogo Miranda, Maria Gambina, Susana Bettencourt, Hugo Costa, Pé de Chumbo, Marques"Almeida, Alexandra Moura, Sophia Kah, Nuno Miguel Ramos ou David Catalán.

Katty Xiomara sai da base para exibir a sua coleção, na tarde de sexta-feira, no Grande Hotel do Porto, na Rua Santa Catarina, enquanto Luís Onofre apresentará as suas propostas na própria loja.

Como já vem sendo hábito, o Portugal Fashion atravessa a ponte até Gaia, onde, no sábado, promove no Wow a arte de trabalhar a seda por artesãs de Freixo de Espada à Cinta.