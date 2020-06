"Portugal precisa de um Centro Nacional de Dança Contemporânea"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 15:01 Facebook

Vera Mantero é a coreógrafa da última edição do P.E.D.R.A., projeto educativo que encerra este domingo num encontro online transmitido em direto às 18 horas.

Entra-se de mansinho pela linguagem de Vera Mantero (Lisboa, 1966), uma das coreógrafas e bailarinas mais relevantes da dança moderna portuguesa, cujas técnicas não vêm inscritas em qualquer manual, mas que enforma nos títulos das suas peças a bíblia da sua criação, edificada em grande parte na estrutura "Rumo do Futuro", que no ano passado completou vinte anos de existência.

A autora de "Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza" (2006) ou de "Vamos sentir falta de tudo aquilo de que não precisamos" (2009) é a convidada da terceira e última edição do P.E.D.R.A., projeto educativo criado para estimular o conhecimento e a participação na dança contemporânea por parte dos jovens. O encerramento acontece hoje, às 18 horas, em versão online (nas redes sociais dos equipamentos dos coprodutores Culturgest, Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato e Rumo do Fumo), para apresentar o trabalho final de três grupos de adolescentes de três cidades - Porto, Viseu e Lisboa - que sobre ela se debruçaram.