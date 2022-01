Portugal volta a acolher o humor dos 4 Amigos

Rubén Roma Hoje às 12:44 Facebook

Maior grupo de comédia stand-up do Brasil inicia extensa digressão nacional nesta sexta-feira.

Uma amizade de longa duração entre Dihh Lopes, Márcio Donato, Afonso Padilha e Thiago Ventura deu origem à ideia de criar um grupo que pudesse ter um espetáculo viável no teatro. Em 2012 surge o quarteto e a resultado foi muito além do esperado, pois agora são o maior grupo de comédia stand-up do Brasil. Os 4 Amigos revezam-se ao longo da atuação, contando sempre com um mestre-de-cerimónias que os apresenta.

Os humoristas já passaram por Portugal e agora estão de regresso com várias sessões: esta sexta-feira em Santa Maria da Feira, no Europarque; a 15 de janeiro na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu; dias 17 e 18 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto; dia 19 no Altice Forum Braga; dia 20 no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria; dia 21 em São Mamede CAE, em Guimarães; a 22 no Conservatório de Música, em Coimbra; no dia 24 no Palácio de Congressos, em Albufeira. Terminam a digressão em Lisboa, com três sessões, duas a 25 e uma a 26, na Aula Magna.

Afonso Padilha começou a carreira de comediante em 2010 e depois de integrar os 4 Amigos continuou a realizar digressões a solo. Possui um especial de comédia no Netflix.

Foi também no ano 2010 que Thiago Ventura se iniciou nesta arte, tendo marcado presença em festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. O humorista é um dos nomes mais relevantes da comédia stand-up da atualidade. Em 2019 foi o vencedor do Prémio de Humor, na categoria de Melhor Texto, com "Só agradece".

Márcio Donato enveredou pela vida do humor no mesmo ano (2010), mostrando-se em alguns bares de São Paulo. Donato tem como imagem de marca um temperamento explosivo e uma queda para a indignação, sentimentos que traduz em palco de forma a arrancar risos da assistência.

Dihh Lopes é um comediante inovador em ascensão, criador de vários projetos, como "Piadas para a família", que incide em diversos temas com algum humor negro. A sua criação predileta chama-se "Podihhcast", um programa diário de entrevistas ao vivo no seu canal do YouTube.

Além de individualmente angariarem milhões de fãs nas plataformas digitais, o canal conjunto dos 4 Amigos no YouTube possui 3,74 milhões de subscritores e 512 milhões de visualizações. No Facebook são seguidos por 1,2 milhões de pessoas, o mesmo número de quem os acompanha no Instagram.