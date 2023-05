Português vence prémio com série sobre Portugal em festival de cinema na Turquia

O fotógrafo, realizador e produtor Carlos Sargedas juntamente com o realizador indiano Jaswant Shrestha - vencedor de um Emmy no ano passado - foram os vencedores em Antalya na Turquia, do prémio "Best Travel Séries" com uma série de viagens, "On a Quest with Jaswant" que explora Portugal de lés a lés.

Na primeira temporada, a série leva os espetadores a visitarem Lisboa, Sesimbra, Parque Natural da Arrábida, Palmela, Setúbal, Azeitão, Alfarim, Lagoa da Albufeira e Cabo Espichel. Cada local revela a arte, cultura, história e desvenda aventuras ao ar livre exclusivas de cada região.

O Festival Internacional de Cinema de Turismo, na Turquia, é um evento que celebra os melhores filmes de viagens, turismo e culturais de todo o mundo. Com mais de 300 filmes de 35 países no programa, "On a Quest with Jaswant" sobressaiu entre os melhores. De todos os 350 filmes, apenas nove categorias foram premiadas.

Ao Jornal de Notícias, Carlos Sargedas manifestou "gratidão" pelo reconhecimento do júri do festival e partilhou que "graças a esta série iremos mostrar Portugal numa linguagem cinematográfica que irá passar em muitos canais de televisão e onde outros realizadores, produtores irão ver e descobrir Portugal". O realizador e produtor, natural de Sesimbra, e mentor do festival português "Finisterra" enalteceu ainda "a banda sonora do português premiado internacionalmente André Barros, que fez um extraordinário trabalho musical que nos envolve a cada programa".

Neste momento, a equipa de Sargedas está a fazer os "circuitos dos festivais", ou seja, a dar a conhecer o "produto" a fim de posteriormente conseguirem contratos com cadeias de televisão ou no streaming.

Para ter fôlego financeiro, Carlos Sargedas gostaria de "conseguir apoio do Turismo de Portugal para este trabalho" até porque se trata de uma plataforma "para divulgar Portugal na primeira pessoa".

Para já, apenas estão concluídos os seis primeiros episódios da primeira temporada.