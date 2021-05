Portugueses gastaram mais 4% em música em 2020

Sérgio Almeida Hoje às 20:30 Facebook

O mercado musical português acompanhou em 2020 a tendência global, registando um volume de negócios de 37 milhões de euros, mais 4% do que no ano anterior. O segmento digital já vale o triplo do físico.

Cada português gastou em média dois euros no consumo musical durante o ano passado. Os números constam do relatório anual do mercado discográfico nacional, que reúne dados recolhidos pela AFP (Associação Fonográfica Portuguesa) e Audiogest (Associação de Gestão de Direitos de Produtores Fonográficos), revelando um aumento de 4% face ao ano de 2019.

Dos 37 milhões de euros obtidos em receitas, o consumo de música é responsável por pouco mais de 21 milhões de euros, enquanto os restantes 16 milhões dizem respeito a direitos de produtores e artistas.