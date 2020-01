Portugueses resistem ao avanço dos audiolivros

Sérgio Almeida Hoje às 14:18 Facebook

Crescimento internacional contrasta com reserva nacional. Elevado investimento retrai aposta forte das editoras.

Da Inglaterra ao Brasil, de Espanha aos Estados Unidos da América, os audiolivros estão a conquistar milhões de pessoas. Um fenómeno que, apesar de indissociável do mundo digital, tem também um forte simbolismo ancestral, ao resgatar a figura do contador de histórias.

Depois do malogro que foram os e-books, cujas perspetivas de crescimento nunca se concretizaram, esta é a melhor notícia do mercado editorial em muitos anos. Até porque, ao contrário do que acontecia com os livros eletrónicos, os públicos são distintos. A faixa etária que consome mais estes produtos, dos 18 aos 35 anos, está longe de ser ativa na compra de livros.