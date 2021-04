Portugueses voltaram a encher as salas de cinema

João Antunes Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

"Nomadland - Sobreviver na América" foi o filme mais visto na reabertura das salas

As salas de cinema voltaram a abrir as portas no dia 19 depois de terem estado três meses fechadas. Os números oficiais, divulgados pelo Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), ao qual as bilheteiras estão ligadas, demonstram uma verdadeira "fome" de cinema.

Na primeira semana de reabertura, de 19 a 25 deste mês, 11763 pessoas viram "Nomadland - Sobreviver na América", mesmo antes do filme de Chloé Zhao ter ganho O Oscar da Academia que o consagrou como Melhor Filme do Ano. Seguiram-se dois dos outros filmes que agora chegaram às salas, "Mortal Kombat", com 8907 bilhetes vendidos e a animação "Raya e o Último Dragão" com 6877.

Só depois chegam filmes que já tinham estreado em dezembro e janeiro, como "Sem Saída", "O Amor é uma Aventura" ou "Missão: Vingança". Significa que os espectadores de cinema estavam mesmo à espera das novidades.

Apesar disso, ainda é possível ver outros filmes cuja aidiência foi prejudicada pelo confinamento, como o português "Listen", de Ana Rocha e Sousa.

Se compararmos com os números da última semana em que os cinemas estiveram abertos (e com horários completos), podemos perceber melhor como havia na realidade uma vontade enorme de ir ao cinema.

No período entre 7 e 13 de janeiro, o filme mais visto foi "Mulher-Maravilha 1984", que mereceu a atenção de apenas 3698 espetadores. Nessa altura, no entanto, o filme já somava mais de 50 mil pessoas nas três semanas que levava de cartaz.

PUB

Mas uma das estreias dessa semana, o filme de ação com Mel Gibson, "Missão: Vingança", lançado em 44 salas do país, só tinha sido visto por 1071 espetadores.

Considerando que nas próximas semanas vão estrear alguns dos filmes que triunfaram nos Oscars, espera-se que a corrida às salas de cinema esteja para ficar, apesar da obrigatoriedade de usar máscara e de o horário das sessões ter de fazer face ao recolher obrigatório em vigor.

"Mais uma Rodada" (Melhor Filme Internacional) e "Uma Miúda com Potencial" (Melhor Argumento Original) chegam já esta quinta-feira."O Pai" (Melhor Ator e Melhor Argumento Adaptado) estreia a 6 de maio, e "Minari" (Melhor Atriz Secundária), a 13 de maio.

Fora dos Oscars, chegam também outros títulos apetecíveis, como "Godzilla vs. Kong", "Tom & H+Jerry" ou "Estados Unidos vs. Billie Holiday",