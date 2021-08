Premiado texto de João Falcão volta a Portugal

Catarina Ferreira Hoje às 14:51 Facebook

Ator Pedro Hossi e encenador António Terra juntam-se, 20 anos depois da última vez, para arriscarem uma incursão por "Uma noite na Lua". Estreia esta terça-feira, em Lisboa.

O ator Pedro Hossi, cujo percurso foi-se repartido entre Luanda, onde nasceu, Portugal, onde cresceu, Nova Iorque e Paris, onde estudou, e Los Angeles, onde viveu, regressa hoje ao palco português para protagonizar o premiado monólogo "Uma noite na Lua". O espetáculo estará em cena até ao dia 31 de agosto, de terça a sexta-feira, às 20 horas, no Estúdio Time Out, no Mercado da Ribeira, em Lisboa.

Esta produção resulta de um reencontro do ator com o encenador brasileiro António Terra, duas décadas depois de terem trabalhado juntos. Dessa vez, levaram à cena a peça "Perdoa-me por me traíres", do escritor e jornalista brasileiro Nelson Rodrigues (1912-1989). Apesar de quererem deixar essa experiência no passado, acabaram por regressar a um autor brasileiro, João Falcão.