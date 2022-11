"Prémio Atores de Cinema" proporciona conversas informais entre jovens, atores e realizadores

Bruna Pereira Hoje às 20:40 Facebook

A 15º edição do "Prémio Atores de Cinema", da Fundação GDA, decorre na próxima terça-feira e o seu início será marcado com duas mesas-redondas de "encontros com a experiência". Os jovens atores poderão conversar com atores e realizadores de renome.

O "crescimento da produção cinematográfica em Portugal" vai ser o foco desta edição, considerando o aumento de oportunidades que têm surgido na área audiovisual. O prémio Atores de Cinema presta homenagem ao trabalho de atores portugueses e este é o primeiro ano que os júris são compostos exclusivamente por atores.

Antes de se dar início à cerimónia de entrega do "prémio Atores de Cinema" -15 de novembro- irão decorrer as jornadas de trabalho, às 17 horas, no Teatro da Trindade INATEL. Estas jornadas são marcadas pelos "Encontros com experiência", uma iniciativa que contará com duas mesas-redondas em simultâneo, onde estarão presentes atores e realizadores. Terão a duração de uma hora e meia e só aceitam um total de 45 participantes em cada sessão. Os jovens interessados poderão inscrever-se através de um formulário disponibilizado no website da Fundação GDA.

Na sala Carmen estarão presentes os atores Miguel Guilherme, Rita Blanco e Miguel Borges, para conversarem com jovens atores, sobre os problemas que os mesmos encontram no mercado do cinema, teatro e televisão.

Já no Salão Nobre estarão os realizadores Gonçalo Galvão Teles, Ana Rocha e Marco Leão & André Santos para falar da experiência de trabalhar no mercado audiovisual.

Cerimónia de entrega do prémio "Atores de Cinema"

Às 21 horas, no mesmo local, irá decorrer a então cerimónia de entrega do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA, que conta com três categorias: "Melhor Interpretação de Papel Principal, Melhor Interpretação de Papel Secundário e Novo Talento, às quais correspondem prémios pecuniários no valor de €3.000, €2.000 e €1.000, respetivamente", afirma a fundação GDA.

Este ano o júri é constituído pelos atores Márcia Breia, Ivo Canelas e Teresa Madruga, que irão ter função de avaliar a interpretação de atores nas "produções cinematográficas de longa-metragem portuguesas, de ficção", que estrearam durante todo o ano de 2021.

O evento irá terminar com a exibição da curta-metragem "Saturno", realizada por André Guiomar e Luís Costa. O filme foi um dos vencedores do "Fundo do Apoio ao Cinema 2021, na categoria Apoio a Bandas Sonoras Originais" e também é apoiado pela Fundação GDA no "Programa de Apoio aos Artistas Intérpretes em Curtas-Metragens". É narrada a história de um "humilde pescador" que perde o seu filho no mar.

O crescimento do cinema português

Este ano Portugal esteve representados em vários festivais de cinema e em diversas secções competitivas: oito filmes no Festival de Berlim, seis em Cannes, Cinco em Roterdão, quatro em Londres e Valladolid, três em Locarno e Toronto, dois em Veneza e um em San Sebastian.

"O crescimento do número de produções de cinema e de séries nacionais para TV é absolutamente decisivo para consolidar um mercado de trabalho mais sólido e produtivo, superando um horizonte que tem sido sempre pobre em oportunidades e frágil nas condições de trabalho e de retorno financeiro para os nossos artistas", afirma Mário Carneiro, diretor-geral da Fundação GDA, que vê um grande futuro no cinema português.