Prémio Fernando Távora para Margarida Quintã e Luís Silva

Os arquitetos Margarida Quintã e Luís Silva são os vencedores da 15.ª edição do Prémio Fernando Távora com a proposta "As Fronteiras do México", anunciou esta terça-feira a Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OA).

O prémio, que foi entregue na segunda-feira à noite, na sede da Secção Regional Norte da OA, no Porto, distingue a melhor proposta de viagem de investigação selecionada por um júri nomeado todos os anos para o efeito.

O galardão - criado em 2005 por aquela estrutura da AO em homenagem ao arquiteto Fernando Távora - consiste numa bolsa de viagem no valor de seis mil euros.

Segundo a sinopse apresentada pelos autores, o projeto "As Fronteiras do México" explora "o impacto da arquitetura e do urbanismo na intermediação dos problemas afetos às demarcações territoriais, às migrações, e à dimensão transfronteiriça do bem-estar dos povos".

O itinerário proposto organiza-se ao longo da fronteira do norte do México com os Estados Unidos da América, das fronteiras do sul do México com a Guatemala e com o Belize.

Explorando a diversidade das situações de fronteira do México, a proposta de trabalho procura "estudar a diversidade dos sistemas de relações de interdependência que cada situação de fronteira articula", lê-se ainda na sinopse.

O objetivo é que "através do reconhecimento da unicidade e da complexidade formulada por cada uma destas situações", seja possível "pensar sobre a eficácia da construção de barreiras físicas no contexto da resolução de algumas das mais urgentes questões humanitárias e ambientais contemporâneas".

Margarida Quintã, nascida em 1981, no Porto, formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (2007) e é atualmente doutoranda na Escola Politécnica Federal de Lausanne e no Instituto Superior Técnico, onde desenvolve investigação sobre a problemática do comportamento climático das construções no contexto do continente africano.

Trabalha desde 2015 no estúdio Ursa em parceria com Luís Ribeiro da Silva.

Luís Ribeiro da Silva, nascido em 1982, no Porto, formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde lhe foi atribuído o prémio para o melhor aluno do curso de Arquitetura (2007).

Obteve o grau de mestre na Graduate School of Architecture, Planning and Preservation da Universidade de Columbia em Nova Iorque (2010), e doutorou-se no Instituto para a História e Teoria da Arquitetura do Instituto Federal de Tecnologia em Zurique (2018).

Fundou em 2011 o estúdio Ursa, onde trabalha em parceria com Margarida Quintã.

Segundo a Secção Regional Norte da OA, embora constasse do regulamento do prémio que o júri seria composto por cinco elementos, sendo dois nomeados pelo Conselho Diretivo da Secção Regional Norte da OA, um pela família do arquiteto Fernando Távora, um pela Casa da Arquitetura e um pela Fundação Marques da Silva, o júri desta edição contou apenas com três jurados: o vice-presidente da Secção Regional Norte da OA, Alexandre Ferreira, a neta do arquiteto Fernando Távora Luísa Sequeira Pinto e a realizadora Regina Pessoa.