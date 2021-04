Prémio Literário Glória de Sant"Anna: a poesia dos oito finalistas

Jorge Manuel Lopes Hoje às 09:08 Facebook

José Luís Peixoto e João Luís Barreto Guimarães entre os apurados. Vencedor é conhecido a 12 de maio.

Já são conhecidas as oito obras finalistas ao 9.º Prémio Literário Glória de Sant"Anna, um galardão destinado ao autor do melhor de livro de poesia.

Este ano, os candidatos são "Ascensão da água", de Samuel F. Pimenta (edição Labirinto); "Da pele do rosto/ A coisa do tempo", de Francisco Guita Jr. (Kacimbo/Ethale); "Movimento", de João Luís Barreto Guimarães (Quetzal); "Obscura Anatólia", de José António Lozano (Editora Urutau); "Observação da gravidade", de André Osório (Guerra e Paz); "Para não dizer que não falei dos equinócios", de Maria José Quintela (Labirinto); "Regresso a casa", de José Luís Peixoto (Quetzal); e "Roupão azul", de Ana Paula Jardim (Guerra e Paz).

O prémio destina-se a primeiras edições em Portugal, países e regiões lusófonas. É organizado pelo Grupo de Acção Cultural de Válega (Ovar) e pelos filhos da poeta Glória de Sant"Anna (1925-2009).

Devido à pandemia, a cerimónia de entrega do prémio, prevista para 29 de maio, foi suprimida. O vencedor será conhecido a 12 do mesmo mês e contemplado com 3 mil euros, além de uma gravura da padroeira do certame da autoria de Rui Paes.

Os jurados de 2021 são Lassalete Borges, Ana Mafalda Leite, Otília Martins, Teresa Moure, Andrea Paes.

Na lista de vencedores do Prémio Literário Glória de Sant"Anna encontram-se Sofia Ferrés, Sara F. Costa, Gisela Gracia Ramos Rosa, Maria João Cantinho e Mário Herrero Valeiro, entre outros.