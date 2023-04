Prémio Nortear abre inscrições

JN Hoje às 15:36 Facebook

Estão a decorrer até 30 de junho as inscrições para o Prémio Literário Nortear 2023, que premeia jovens escritores do Norte de Portugal e da Galiza

Iniciativa conjunta da Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da EurorregiãoGalicia - Norte de Portugal, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e da Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal, o Prémio Literário Nortear já abriu inscrições para a edição deste ano.

Até ao próximo dia 30 de junho, podem candidatar-se jovens da Eurorregião Galiza -Norte de Portugal, entre os 16 e os 36 anos, que tenham escrito uma obra original em português ou em galego, de cinco mil a oito mil palavras.

Com uma dotação financeira de três mil euros e a possibilidade de tradução da obra vencedora para português e galego, o prémio distinguiu no ano passado Marta Pais Oliveira, com o conto "Medula".