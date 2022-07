Prémio para jovens escritores do Norte e Galiza teve 40 candidatos

A 8.ª edição do Prémio Nortear, que distingue obras originais de jovens escritores residentes na Eurorregião Galícia - Norte de Portugal, recebeu 40 candidaturas. O júri revelará o vencedor em setembro.

O prazo para envio das obras terminou no último dia de junho. Podiam candidatar-se ao prémio jovens autores com idade entre os 16 e os 36 anos; residentes, nascidos ou registados na região Norte de Portugal ou na Galiza; com obras literárias originais e inéditas, em forma de relato curto (contos). Essas histórias teriam de ser obrigatoriamente escritas em língua portuguesa, segundo o novo acordo ortográfico, ou em língua galega, segundo a normativa ortográfica vigente publicada pela Real Academia Galega.

Este ano, segundo informação da organização do Prémio Literário / Nortear - Jovens Escritores/Mocidade Escritora do Norte de Portugal - Galiza, foram registadas 40 candidaturas. O prémio distingue anualmente obras literárias originais, para estimular o lançamento de novos escritores, incentivar a criatividade literária entre os jovens residentes naquela Eurorregião e promover a distribuição de obras literárias além fronteiras. Tem um valor monetário de três mil euros para o vencedor (assumido, em partes iguais, pela galega Secretaría Xeral de Cultura e pela portuguesa Direção Regional de Cultura do Norte), e inclui ainda publicação de até 500 exemplares da obra numa edição bilingue português e galego, assim como a respetiva promoção.

Os sete vencedores nas anteriores edições foram: Lara Dopazo, Rui Cerqueira Coelho, Cecília Santomé, Sara Brandão, Sabela Varela, Célia Fraga e, no última edição, Pedro Rodríguez Villar com a obra "O amor das Pedras". Este prémio literário para jovens autores é uma das atividades do projeto de cooperação transfronteiriça Nortear, que promove ainda exposições, roteiros, conversas e um encontro de ilustradores.