Prémio Paulo Cunha e Silva será distribuído por todos os finalistas

O júri da 2.ª edição do Prémio Paulo Cunha e Silva decidiu, esta quarta-feira, atribuir o prémio de artes visuais aos seis artistas finalistas: Basir Mahmood, Firenze Lai, Lebohang Kganye, Shaikha Al Mazrou, Song Ta e Steffani Je mison. Não há um vencedor único. O valor monetário de 25 mil euros será repartido por todos.

Devido às restrições decorrentes da situação pandémica, o júri, composto por Isabel Lewis, John Akomfrah, Margarida Mendes e Shumon Basar, não teve oportunidade de visitar a exposição apresentada na Galeria Municipal do Porto (GMP) e avaliar presencialmente a obra dos finalistas por si nomeados, explicou, em comunicado.

"Estas condições excecionais não permitiram igualmente que, antes da abertura da exposição, os seis finalistas

pudessem instalar ou acompanhar a montagem das suas obras no espaço expositivo. Deste modo, os jurados consideraram que não foram reunidas as condições ideais para a atribuição do vencedor da segunda edição do prémio, tendo decidido dividir o prémio monetário pelos seis finalistas."

Cinco anos sem Paulo Cunha e Silva

O anúncio dos vencedores é feito, simbolicamente, no dia em que se assinalam cinco anos desde a morte de Paulo Cunha e Silva, médico, crítico de arte, curador de arte e vereador na Câmara Municipal do Porto (2013 2015), que marcou intensamente a cultura em Portugal e ao qual a CMP dedicou este prémio como homenagem.

O júri tinha já analisado os portefólios de 48 artistas, selecionados por um conjunto de 16 curadores por eles indicados, selecionando, por fim, os finalistas agora vencedores. Estes são, nas palavras dos quatro jurados, "vozes estéticas, éticas, técnicas que articulam o momento atual, ou pressentem até o que está para vir".

Os seis vencedores:​​​​​

Basir Mahmood (Paquistão) recorre ao vídeo, ao filme e à fotografia para refletir sobre elementos sociais e históricos enraizados no quotidiano, enquanto Firenze Lai (Hong Kong) tenta expressar, nas suas pinturas e desenhos, estados de perceção expandida.

Já a artista Lebohang Kganye (África do Sul) funde personagens fictícias com personagens "para criar histórias, incorporando escultura, instalação e filme. A escultura é também o meio de eleição de Shaikha Al Mazrou (Emirados Árabes Unidos), artista fascinada pela materialidade na arte, que trabalha a cor e a forma para criar arranjos geométricos e abstratos.

Por sua vez, Song Ta (procura antagonizar as fronteiras estabelecidas entre definições de arte comercial e institucional com obras que exploram a conduta quotidiana de certos grupos da sociedade, enquanto o trabalho de Steffani Jemison (Estados Unidos da América) aborda a privacidade e a opacidade como estratégias de abstração e de resistência política.

A exposição que reúne as obras dos vencedores pode ser visitada até domingo, 15 de novembro, na Galeria Municipal do Porto. No fim de semana, a GMP estará aberta apenas entre as 10h e as 12h30, devido à implementação das novas medidas de recolher obrigatório.

A entrada é livre, estando sujeita ao limite máximo de 30 pessoas e demais regras de higiene e segurança atualmente em vigor.