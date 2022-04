Prémios de uma carreira que começou aos cinco anos

JN Hoje às 07:11 Facebook

Eunice Muñoz foi, ao longo da sua carreira, condecorada com as principais distinções honoríficas concedidas pela Presidência da República.

A 13 de julho de 1981 é feita Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada

Em 1991, celebram-se os seus 50 anos de Teatro, com uma exposição no Museu Nacional do Teatro, sendo Eunice condecorada, em cena aberta, no palco do TNDMII, pelo presidente da República, Mário Soares, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

A 8 de junho de 2010 é elevada a Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada

Em 2011 foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique

Em maio de 2008 é agraciada com o Globo de Ouro de Mérito e Excelência

Em julho de 2009, conjuntamente com o ator Ruy de Carvalho, foi doutorada "honoris causa" pela Universidade de Évora.

Em 2015 a Academia Portuguesa de Cinema escolheu homenagear Eunice Muñoz com o Prémio Carreira.

Já neste ano de 2017, a 20 de janeiro, Eunice Muñoz esteve no Café Martinho da Arcada, em Lisboa, para ser homenageada pelos seus 75 anos de carreira. Teve sala cheia e uma ovação de pé.

Mais tarde, recebeu a Grã Cruz da Ordem do Mérito, em 2018, e a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, em 2021.