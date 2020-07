Prémios Play da Música Portuguesa conhecidos dia 29

Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Os vencedores dos prémios Play da música portuguesa são conhecidos no dia 29, num espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi anunciado esta quarta-feira, dia que marca o começo da votação para a melhor canção do ano.

A esta categoria, a única votada pelo público, concorrem "Amor, a nossa vida", de Capitão Fausto, "Bairro", de Wet Bed Gang, "Bússola", de Nenny, e "Também sonhar", de Slow J com Sara Tavares.

"Durante sete dias o público pode votar através [da rede social] Facebook dos Play e por chamadas telefónicas, e no dia 29 de julho através do canal 760 da Tv da Vodafone", lê-se no comunicado.

As restantes categorias são votadas por um júri, este ano constituído por mais de 200 elementos relacionados com a música, que vota entre o dia 17 e 24 de julho numa plataforma auditada pela multinacional Price Waterhouse Coopers.