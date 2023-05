Prémios Sophia do cinema português são entregues este domingo

Patrícia Naves Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A 12.ª edição do evento que celebra a produção nacional acontece esta noite no Casino Estoril. "Alma Viva" lidera com 13 nomeações.

Os prémios Sophia, que pretendem celebrar e reconhecer o trabalho da indústria cinematográfica nacional, são entregues este domingo numa cerimónia no Casino Estoril com transmissão em direto na RTP2, num ano em que o prémio carreira será entregue ao argumentista Carlos Saboga.

Na sua 12.ª edição, os prémios lançados em 2012 pela Academia Portuguesa de Cinema arrancam com vários favoritos: "Alma viva", a estreia de Cristèle Alves Meira na realização, apresentado na Semana da Crítica do Festival de Cannes e pré-candidato de Portugal aos Oscars de 2023 (não chegou à nomeação), acumula aqui 13 possibilidades de prémio, incluindo a de melhor filme e melhor atriz principal, para Lua Michel, filha da realizadora. A produção foi rodada em Junqueira, Vimioso, onde a cineasta lusodescendente tem laços familiares e incide precisamente sobre os temas da emigração, da família e da cultura transmontana.

PUB

Nas nomeações, seguem-se "Restos do vento", de Tiago Guedes e "Nunca nada aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, ambos com 11. Os dois partilham a luta pelo título de melhor filme com "Alma viva", ficando a short list completa com "Lobo e cão", de Cláudia Varejão.

Na realização, o Prémio Sophia 2023 será disputado entre os realizadores dos candidatos a melhor filme: Cristèle Alves Meira, Cláudia Varejão, Tiago Guedes e Gonçalo Galvão Teles.

Na categoria de melhor ator concorrem Albano Jerónimo, em "Restos de vento", Cristóvão Campos, por "Revolta", Filipe Duarte e Rui Morrison, ambos em "Nunca nada aconteceu".

O Prémio Sophia de melhor atriz será disputado entre Ana Cabral, em "Lobo e Cão", Ana Moreira, em "Nunca nada aconteceu", Isabel Abreu, por "Restos do vento" e Lua Michel, em "Alma viva".

O prémio de carreira será atribuído a Carlos Saboga, argumentista que escreveu filmes de António-Pedro Vasconcelos, Luís Galvão Telles e Fernando Lopes entre outros, tendo também escrito e realizado filmes próprios e vencido o Sophia 2013 de melhor argumento original com "As linhas de Wellington".

"Ice merchants", de João Gonzales, a primeira curta portuguesa candidata a um Oscar, concorre na categoria de curtas de animação.

Veja aqui a lista completa de nomeados aos Prémios Sophia 2023.

Melhor Filme

"Alma viva", "Lobo e cão", "Nunca nada aconteceu", "Restos do vento".

Melhor Realização

Cláudia Varejão ("Lobo e cão"), Cristèle Alves Meira ("Alma viva"), Gonçalo Galvão Teles ("Nunca nada aconteceu"), Tiago Guedes ("Restos do vento").

Melhor Argumento Original

Cláudia Varejão ("Lobo e cão"), Cristèle Alves Meira e Laurent Lunetta ("Alma viva"), Tiago R. Santos e Luís Filipe Rocha ("Nunca nada aconteceu"), Tiago Rodrigues e Tiago Guedes ("Restos do vento").

Melhor Argumento Adaptado

João Botelho e Maria Antónia Oliveira ("Um filme em forma de nada"), João Nunes ("Avó Dezanove e o segredo do soviético"), Luís Mário Lopes, João Mário Grilo e Inês Beleza Berreiros ("Campo de sangue"), Rita Azevedo Gomes ("O trio em mi bemol,").

Melhor Ator Principal

Albano Jerónimo ("Restos de vento"), Cristóvão Campos ("Revolta"), Filipe Duarte ("Nunca nada aconteceu"), Rui Morisson ("Nunca nada aconteceu").

Melhor Atriz Principal

Ana Cabral ("Lobo e cão"), Ana Moreira ("Nunca nada aconteceu"), Isabel Abreu ("Restos do vento"), Lua Michel ("Alma viva").

Melhor Ator Secundário

Adriano Luz ("Campo de sangue"), Bernardo Lobo Faria ("Nunca nada aconteceu"), Nuno Lopes ("Restos do vento"), Welket Bungué ("A viagem de Pedro").

Melhor Atriz Secundária

Ana Padrão ("Alma viva"), Beatriz Batarda ("Nunca nada aconteceu"), Isabél Zuaa ("A viagem de Pedro"), Jacqueline Corado ("Alma viva").

Melhor Documentário em Longa-Metragem

"Cesária Évora", de Ana Sofia Fonseca e Irina Calado, "Entre ilhas", de Renata Sancho e Amaya Sumpsi, "Objetos de luz", de Rodrigo Areias, Acácio de Almeida e Marie Carré, "Um corpo que dança - Ballet Gulbenkian 1965-2005", de Filipa Reis e Marco Martins.

Melhor Curta-Metragem Documental

"João Ayres, pintor independente", de Diogo Varela Silva, "Memória", de Welket Bungué, "Quis saber quem sou", de António Aleixo, "Silêncios", de César Pedro.

Melhor Curta-Metragem Animação

"Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, "Ice merchants", de João Gonzalez, "O casaco Rosa", de Mónica Santos, "O homem do lixo", de Laura Gonçalves.

Melhor Curta-Metragem Ficção

"A Lisbon affair", de Hoji Fortuna, "As sacrificadas", de Aurélie Oliveira Pernet, "By Flávio", de Pedro Cabeleira, "Um caroço de abacate", de Ary Zara.

Melhor Série/Telefilme

"3 Mulheres - pós revolução", "Causa própria", "Cuba livre", "Vanda".

Melhor Direção de Arte

Artur Pinheiro ("Nunca nada aconteceu"), Cláudia Lopes Costa ("Um filme em forma de assim"), Isabel Branco ("Restos do vento"), Rafael Mathé ("Alma viva").

Melhor Direção de Fotografia

João Ribeiro ("Um filme em forma de assim"), Mark Bliss ("Restos do vento"), Rui Poças ("Alma viva"), Rui Xavier ("Lobo e cão").

Melhor Montagem

Filipe Lacerda, João Braz e Flávio Ferreira ("Nunca nada aconteceu"), João Braz ("Lobo e cão"), Marcos Castie ("Restos do vento"), Pierre Deschamps ("Alma viva")

Melhor Canção Original

"Lisboa tirana", de Patricia Muller, José de Castro e Ricardo Ribeiro ("O pai tirano"), "Sina tirana", de Patricia Muller, José de Castro e Ricardo Ribeiro ("O pai tirano"), "Amar em segredo", de Armando Teixeria e Carmen Santos ("A fada do lar").

Melhor Banda Sonora Original

Amine Bouhafa ("Alma viva"), Filipe Melo ("Revolta"), Hugo Leitão ("Nunca nada aconteceu"), Mário Laginha ("Campo de sangue").

Melhor Som

Amaury Arboun, Ingrid Simon e Philippe Charbonnel ("Alma viva"), David Medina e Pedro Miguel Carvalho ("Cesária Évora"), Francisco Veloso e Paulo Abelho ("Um filme em forma de assim"), Miguel Martins ("Um corpo que dança - Ballet Gulbenkian 1965-2005").

Melhor Maquilhagem e Cabelos

Marlene Santos e Nuno Gomes ("Salgueiro Maia- o Implicado"), Olga José, ("Alma viva"), Rita Castro e Natália Bugalho ("Restos do vento"), Rita Castro e Vanessa Duarte ("A viagem de Pedro").

Melhor Guarda-Roupa

Gabriela Pinheiro ("Salgueiro Maia- o Implicado"), Marjorie Gueller, Joana Porto e Patrícia Dória ("A viagem de Pedro"), Nádia Henriques ("Lobo e cão"), Silvia Grabowski ("Um filme em forma de assim")

Melhor Caracterização e Efeitos Especiais

Júlio Alves, Susana Avezedo e Carlos Amaral ("Mar infinito"), Nuno Esteves ("Blue"), André Fratelli e Tracy Valle ("A viagem de Pedro"), Olga José e Filipe Pereira ("Alma viva")