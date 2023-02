"Preocupa-me o défice de hoje em relação ao cinema"

João Antunes Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Eva Ângelo filmou "Morada" no Porto, uma elegia da paixão pelo cinema na cidade Invicta.

Entre entrevistas com alunas de uma universidade sénior do Porto, da turma de cinema, de que falam com enorme paixão, imagens de antigos cinemas da cidade, hoje desaparecidos, e de outros que abrem, tece-se a narrativa de "Morada", o documentário de Eva Ângelo que agora chega às salas. A realizadora esteve a conversar com o JN.

Como é que descobriu aquelas personagens fascinantes que nós vemos durante o filme?

PUB

Foi em conversa com um amigo, um professor, e percebi que uma das disciplinas que ele lecionava naquela universidade era cinema. Fiquei muito curiosa em conhecer as pessoas que se iam inscrever naquela disciplina, ainda para mais de uma geração diferente da minha, a das minhas avós e dos meus avôs. Há uma questão para mim permanente, o que é o cinema, a partir de quem vê filmes. De quem tem esse vínculo, esse amor, esse vício, como uma delas diz no filme.

Sente-se naquelas mulheres uma paixão enorme pelo cinema, que já não é a mesma coisa com as gerações mais novas, não lhe parece?

É diferente. Este filme deu-me muita vontade de continuar a trabalhar estas questões, mas precisamente com uma geração que é a dos adolescentes. Os modos de ver cinema alteraram-se bastante. Podemos ver filmes em sala, num televisor, num telemóvel. São inúmeras as formas de ver filmes hoje. E sinto necessidade de ouvir esta geração, onde a minha se cruza, quando fui estudar e trabalhar para o Porto nos anos 90.

Pode falar um pouco do seu percurso?

Foram 18 anos. E continuo com muitos vínculos com a cidade, eu formei-me na cidade. Não foi só no ensino universitário, foi também nas salas que frequentei. E essa formação foi realmente muito importante e tornou-se muito clara ao conversar com elas. Porque percebi que a minha geração cruzou-se com a delas nas salas de estúdio, não nas grandes salas.

Aquelas mulheres falam de cinema de uma forma que não é de tudo canónica.

O cinema tem todas as teorias, os grandes clássicos, todas elas falam, com paixão, de filmes muito diferentes. O grande núcleo deste grupo também viveu profundamente o contexto de cinema cineclubista, que trazia uma alternativa à programação das salas comerciais. Mas elas também iam às salas comerciais.

As mulheres que vemos no filme parecem todas saídas de uma classe muito popular...

A própria arquitetura das salas mostrava uma certa noção de classe. No livro sobre os antepassados dos cinemas do Porto, do Henrique Alves Costa, a propósito do High Life, o antepassado do Batalha, diz-se que nesse barracão de feira se juntavam plebe e burguesia, irmanados a ver as mesmas fitas. O cinema também teve essa força.

E o cinema tinha no Porto uma oferta que hoje já não tem...

Estas mulheres viveram um período muito forte, em que a oferta cultural do cinema era hegemónica. O Teatro Rivoli, o Teatro São João e outras salas, até o Carlos Alberto, , nos anos 30 e 40 mudaram o nome, deixaram de ser teatros e passaram a ser cinemas. Elas viveram um período muito diferente do que nós vivemos. Preocupa-me o défice em relação ao cinema.

Uma pergunta tipo advogado do diabo. por que vemos apenas mulheres no seu filme?

Foi mesmo uma coincidência, porque naquela turma só se inscreveram senhoras. Em línguas há muitos homens interessados. Mas no cinema, foi mesmo uma coincidência. E por isso que algumas questões de género que emergem no filme têm a ver com isso, porque também não podia ficar indiferente ao grupo que se formou ali .É verdade que a Universidade Sénior tem maioritariamente senhoras, mas também há homens muito interessados. No caso do cinema, não aconteceu.

Há um lado quase trágico naquelas imagens que vemos de salas abandonadas. O que é que sentiu a filmar todos aqueles espaços?

Eu vivi a cidade, conheci bem a cidade. Tenho de ter cuidado na forma como falo sobre este assunto. Eu percebo que há momentos mais melancólicos, mas há outros que são mais deambulatórios, de quem está a fazer um luto, ou já fez. Acredito que haja sequências que possam ter um peso maior, mais denso, mas procurei não dramatizar o assunto. Porque ao mesmo tempo que temos salas em ruínas, temos sinais de uma mudança, que eu vejo muito positiva, com a abertura do Cinema Trindade em 2017 e agora com Batalha.

Demorou muito a concluir o filme, que já começara em 2014...

Uma das coisas positivas que posso trazer desta demora foi poder filmar alguns sinais dessa possível mudança. Os centros comerciais trouxeram uma oferta, mas para fora da cidade. Isso pode ser positivo para quem está na periferia. Ainda bem. Então não sou sectária, não digo que os centros comerciais são maus e as salas de bairro são boas. Procurei não dar essa leitura no filme, há lugar para diferentes cinemas e para diferentes comunidades. O que eu acho importante é que as comunidades tenham acesso aos filmes e às salas de cinema. O mais dramático não é o fecho das salas. É quando as comunidades deixam de ter qualquer acesso a uma sala e isso acontece em alguns distritos do nosso país.

Há um certo otimismo no seu discurso, então...

No meio de todo esta mudança, não existem só salas que fecham, há salas que estão a abrir. O Trindade tem feito um grande percurso, tem contribuído bastante para uma programação alternativa na cidade. O Batalha, com o seu projeto educativo, com o programa Cinema ao Redor, pode ser bastante promissor, porque se propõe trabalhar a chamada formação de público. Ainda me lembro que em 2005 instalou-se um deserto absoluto.

Muitas das mulheres que vemos no filme lembram-se da primeira experiência de ida ao cinema. Também tem essa memória?

Sim, perfeitamente. Eu nasci nas Caldas da Rainha, mas toda a minha infância foi vivida numa aldeia lá perto. Mas tinha uma experiência sazonal de passar um período na praia com os meus pais, e a primeira vez que fui a uma sala de cinema foi na Nazaré. Lembro-me perfeitamente da sala ter umas estrelinhas, umas luzinhas no teto. Eu entrava de boca aberta, deslumbrada, e sim, era uma experiência muito sensorial, diferente da que eu conhecia do meu contacto com os filmes que via lá em casa na televisão.

Ainda se lembra do primeiro filme que viu?

Poderá ter sido o "Pinóquio". Como uma das minhas entrevistadas diz no filme, ficava-se louca quando víamos que era a mesma figura do livro que tínhamos lá em casa e com a oportunidade de o conhecer. O "Pinóquio" foi muito marcante para mim. É um filme que também nos ajuda a falar sobre o que é que é o cinema. Esse grande mentiroso, no bom sentido. Eu tenho uma certa ternura pelo Pinóquio, um mentiroso que nós perdoamos.