Catarina Ferreira Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Como dizia Vinicius de Moraes "As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental". Essa regra aplicava-se a todas as divas da idade de ouro do cinema, num tempo muito afastado de todas as técnicas, uma auto estrada que possibilita a pessoas com dinheiro caras por encomenda. Nesse tempo onde coexistiam Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Marylin Monroe e Sofia Loren e tantas outras que se converteram em imagens iconográficas, havia uma que se distinguia pelo seu caráter boémio, Ava Gardner.

Ava foi a estrela de filmes como Pandora (1951), As Neves de Kilimanjaro (1952), A Condessa descalça (1954), Junção de Bhowani (1956), Na Praia (1959), 55 Dias em Pequim (1963), Sete Dias em maio (1964), A Noite da Iguana (1964), Mayerling (1968), O juiz Roy Bean (1972), Terramoto (1974) entre outros. Dos seus três maridos: Frank Sinatra (de 1951 a 1957), Artie Shaw (de 1945 a 1946), Mickey Rooney (de 1942 a 1943). Sinatra foi o mais devoto de todos eles.

A RTP2 exibiu há uns meses, uma série fundamental "Arde Madrid" de uma história pouco conhecida. Ava Gardner decidiu viver em Madrid, em pleno franquismo e tinha como vizinhos os exilados argentinos, General Perón e Evita Perón. Conhecida pelo seu comportamento atentatório dos bons costumes Franco decidiu infiltrar espiões entre os seus empregados. A série que conta com o desempenho de Paco León e Inma Cuesta foi das melhores que passou na televisão em 2020.

Num tempo em que o feminismo aparece, não raras vezes, mal fundamentado convém que a sociedade se debruce sobre a sua própria história, para que não sejam cometidos atropelos. Neste dia nascia em Elvas, uma das mais importantes feministas portuguesas, Adelaide Cabete. Analfabeta até aos 18 anos e filha de uma família de trabalhadores rurais, foi estudar incentivada pelo seu marido e licenciou-se aos 33 anos, em Medicina, sendo a terceira mulher portuguesa a fazê-lo. Escreveu em 1900, a tese "A protecção às mulheres grávidas como meio de promover o desenvolvimento físico das novas gerações". Tornou-se ginecóloga, obstetra e foi uma das impulsionadoras da criação da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Também a RTP2 fez um excelente serviço de televisão pública, com uma animação que conta aos mais novos quem foram estas personagens da história nacional.

PUB

Num 25 de janeiro desapareceu Al Capone, o gangster americano, aqui o tema que Ennio Morriconne lhe dedicou.

Relembrando Virginia Woolf, uma das aniversariantes do dia aqui deixamos como sugestão a encenação que João Paulo Costa, fez para o Teatro do Bolhão

http://ace-tb.com/teatrobolhao/shows/quem-tem-medo-de-virginia-woolf/

"A desumanidade do Homem faz com que o Mundo se mantenha de luto

A cautela e a prudência são as raízes da sabedoria"

escreveu em 1780, o poeta escocês Robert Burns um conselho para os dias que correm.