Primavera Sound Barcelona já tem cartaz

Iggy Pop, Massive Attack, The Strokes, Beck, Lana del Rey, Bad Bunny, The National e Pavement são alguns dos cabeças de cartaz do da edição 2020 do Primavera Sound de Barcelona, que foi anunciado esta quarta-feira ao final do dia.

O festival vai realizar-se nos dias 4, 5 e 6 de junho, e é deste cartaz que são retirados normalmente os nomes para a edição portuguesa, o NOS Primavera Sound, que está marcado novamente para o Parque da Cidade do Porto, de 11 a 13 de junho.

Para a edição da Invicta, só estão anunciados os Pavement, cujos concertos nos dois Primavera Sound serão os únicos que a banda vai dar em 2020.

Veja o cartaz completo para o Primavera Sound de Barcelona: