Primavera Sound com quatro dias de festival em 2023 e mudança no nome

O Primavera Sound vai regressar ao Parque da Cidade do Porto entre os dias 7 e 10 de junho de 2023 e vai sofrer algumas alterações, começando pelo número de dias. Num vídeo publicado nas redes sociais, a organização anuncia também que os bilhetes estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, 6 de julho.

O nome do festival também vai mudar. De NOS Primavera Sound passará a ser Primavera Sound Porto, perdendo o "naming sponsor" da NOS, que era a patrocinadora oficial do festival desde a primeira edição, em 2012. "O contrato com a NOS terminou. Ainda não há renovação, portanto temos de seguir com a nossa vida", afirmou José Barreiro, diretor do festival, em declarações à "BLITZ".

De acordo com a organização do festival, a edição deste ano do NOS Primavera Sound foi a mais concorrida de sempre. Foram cerca de 100 mil pessoas a pisar o Parque da Cidade nos três dias de festival que, pela primeira vez, teve um público estrangeiro mais numeroso que o português, representando cerca de 60% dos bilhetes comprados. Pelo festival passaram nomes como Nick Cave and The Bad Seeds, Gorillaz, Tame Impala, Interpol, Beck e Pavement. O cartaz para a próxima edição ainda não é conhecido.