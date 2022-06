Primavera Sound está de volta em modelo best of

Três anos depois, festival regressa ao Parque da Cidade, no Porto, para três dias com mais de 60 atuações, entre consagrados e emergentes.

Talvez até as garças e os galeirões tivessem saudades. Três anos depois do último amplificador ser desligado, o maior parque urbano do país volta a acolher o Nos Primavera Sound, que irá dispor mais de 60 propostas musicais em cinco palcos ao longo de três dias. Há nomes garrafais para cada jornada e jóias recém lapidadas para descobrir. Haverá público oriundo de mais de 30 países. Uma nova configuração nalguns espaços - entradas, zona de restauração - em virtude das obras de ampliação do parque. E uma vontade indestrutível de gozar a música naquele cenário de bosques, prados e oceano. Se não comprou bilhete, a única hipótese que lhe resta é sexta-feira, tudo o resto já esgotou.

"É uma súmula de três anos de interregno." Assim define a edição 2022 o diretor do festival, José Barreiro, que quis retomar a atividade sem grandes alterações: "Este é um evento mundialmente reconhecido, quisemos mudar o menos possível. Até se pode dizer que o cartaz é conservador. É um best of, com grandes nomes consagrados na área do pop/rock. Teriam lugar em qualquer edição do festival." Além das armas pesadas, como Nick Cave, Beck, Pavement ou Gorillaz, haverá as habituais surpresas de final de tarde e uma continuada aposta na diversidade. "Temos o nosso público mais antigo, mas pensamos sempre nas novas gerações - estará cá, por exemplo, a próxima bomba do reggaeton, o Jhay Cortez."