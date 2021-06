Primavera Sound já anunciou o cartaz para 2022

Hoje às 12:33 Facebook

A edição deste ano está cancelada. Mas já de olhos postos no futuro pós-pandémico a organização do Primavera Sound no Porto revelou o cartaz para os dias, 9, 10 e 11 de junho de 2022.

No primeiro dia, logo a abrir o certame e a inaugurar as hostes no Prado, o cerimonial será aberto com o veterano Nick Cave &The Bad Seeds que já passou pelo festival em 2018, e Tame Impala que aparecem como cabeças de cartaz. A colmatar o primeiro dia estão também Kim Gordon, Sky Ferreira, Black Midi, Pedro Mafama e Throes + the Shine, entre outros.

No segundo dia, Dia de Portugal a festa segue com Pavement e Beck. O cartaz fica completo com King Krule e Slowdive, Jehnny Beth e os Shellac.

O último dia traz como cabeças de cartaz os Gorillaz. O último dia conta também com os Dinosaur Jr, Pablo Vittar e Dry Cleaning.