Primavera Sound: uma maldição chamada punk

Segundo dia do Primavera Sound abriu e a escolha é capaz de destroçar os nervos de aço de qualquer um. Hoje os cinco palcos já estão a funcionar em pleno.

Logo a abrir a tarde tempestuosa do segundo dia, três concertos em simultâneo, Quadra, Surf Curse e Fumo Ninja. Depressão Óscar a demover os festivaleiros, sendo na sua grande maioria os groupies das respetivas bandas, ou os estrangeiros, quem se atreveu a vir logo nas primeiras horas da tarde.

O público não é o mesmo de ontem à noite, quando Kendrick Lamar foi "um sol" no meio de uma noite de trevas. Se a banda de Braga insistia em entoar "Tropical, tropical" aos seus fãs, no palco Super Bock, do lado oposto no enormíssimo Palco Porto, os Fumo Ninja, de Lisboa, faziam um ato de comunhão com os seus fãs.

Eis que no meio do cataclismo, no palco Plenitude surgem os Surf Curse, e o coração tem destas coisas, muito pouco justificáveis, mas a partir daí todas as atenções se concentraram neles. Têm 10 anos como o Primavera, vêm do Nevada e conseguiram o primeiro mosh do Primavera.

Surf Curse Foto: Igor Martins/Global Imagens

O público sabia ao que ia. Havia debaixo dos ponchos plásticas camisolas Faith no More, Bad Religion, que tocam hoje, e de Sonic Youth, e abanavam as cabeças a compasso. Primeiro um baterista que canta é logo um extra. E Nick Rattigan é "prime" e, apesar de gritar as suas angústias existenciais, é de uma simpatia desarmante. Fala com o público o tempo todo, no seu tom de docinho de mel : "Vocês são maravilhosos, tirem as capas, o sol saiu só para vocês" e logo ali havia uma simpatia nata. "A vossa cidade é linda".

O single principal "Disco", que fechou o concerto numa espécie de encore de cinco minutos (no Primavera os horários são rigorosos), foi a mais cantada, com a batida limpa pujante e os corações a rebentar. Mas "I can´t wait for you" foi seguramente uma das melhores, lembrando-nos as mesmas urgências cardíacas: "Nada é mais importante do que agora". E nesse agora, o sol brilhou e a música era puro deleite.

"Cathy" foi também dos mais dançados e o punk, às vezes, tem esta ambiguidade: "Give me the time and the place and I´ll come running, put a smile on my face, make me feel so godamn lucky". Cathy nunca lhe respondeu, mas todos ali presentes eram felizes, mesmo quando ele grita apenas sobre a possibilidade.

Está tudo relacionado com "Expectation", no caso como a maioria não tinha nenhuma, tudo era um bónus. Surf Curse, os seus riffs de guitarra, foram dos melhores concertos do Primavera. E como disseram aos seus entretanto fãs: "Fiquem por aí, vem os Fred Again, e Mars volta". No fim, como mandam as regras da conduta, atiraram as baquetas e palhetas e todos os que têm uma veia punk sentiram-se subitamente em casa.