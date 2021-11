Primeira edição do festival SIGA começa hoje em Faro

Rubén Roma Hoje às 20:22 Facebook

Nove dias de concertos ecléticos na Cidade Velha da capital algarvia.

Produto da Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARMC), surge o festival SIGA, que decorre nos fins de semana de 19 a 21 e de 26 a 28 de novembro, assim como de 3 a 5 de dezembro, em Faro.

Segundo a organização, o nome do festival funciona como grito de força e apelo à energia e positividade. O evento foi idealizado há um ano pela ARMC mas só agora se torna real, num gesto que se estende a outras associações, como é o caso da Sociedade Recreativa Artística Farense.

São 12 as bandas que integram o SIGA, a que se juntam DJs. São múltiplos os géneros musicais, passando pelo rock psicadélico, blues, folk, hip-hop, jazz. Os concertos acontecerão em palcos espalhados pelas instalações da ARMC, na Cidade Velha da capital algarvia.

Pelo SIGA passam Dela Marmy e Filho da Mãe (hoje), Linda Martini e 2143 (sábado 20), Frankie Chavez e O Gajo (dia 26), Cassete Pirata e Sal (27) The Legendary Tigerman com Cabrita e The Mirandas (3 de dezembro), Carlão e Lefty (4).

Todas as noites haverá DJ sets, onde o som vai da eletrónica a ritmos africanos, protagonizado por Madd Rod e Black Bambi (a 19 e 20, respetivamente), Renato aka Renato e Dj Duo 422 (26 e 27), Badoga & Figueira e Micah (3 e 4). Aos domingos há sessões de Jazz no Pátio pelas 18 horas.