Primeiro herói, último amor

Cinco livros sobre o pai, essa entidade superlativa que se transforma no nosso primeiro herói antes sequer de o sabermos verbalizar e, desde o primeiro dia, no nosso indestronável último amor. Este menu não é para meninas do papá.​

- Posso perguntar-te uma coisa?

- Sim. Claro que podes.

- O que é que fazias se eu morresse?

- Se tu morresses, eu ia querer morrer também.

- Para poderes ir ter comigo?

- Sim. Para poder ir ter contigo.

- Está bem.

É um dos diálogos mais comoventes de "A Estrada", de Cormac McCarthy, enormíssimo autor norte-americano já a caminho dos 90 anos. O livro, que lhe valeu o Pullitzer de 2006 (foi adaptado ao cinema em 2009 por John Hillcoat, mas não vale o desvio), descreve uma longa caminhada, pai e filho lado a lado, dia e noite, sem cama nem comida, num cenário pós-destruição.

"Tinha sonhos em que ele e o rapaz caminhavam por um bosque em flor e onde pássaros voavam diante deles e o céu era tão azul que fazia doer a alma." A realidade, porém, era bem diferente. "Os gritos das pessoas assassinadas. De dia, os mortos empalados em paus aguçados ao londo da estrada. Que mal teriam eles feito? Parecia-lhe bem possível que, na história do mundo, houvesse mais castigo do que crime, mas isso não lhe proporcionava grande consolo."

Uma noite o rapaz acordou, assustado, de um sonho e não queria contá-lo ao pai.

- Não és obrigado a contar-me, disse o homem. Já passou.

- Tenho medo.

- Já passou.

- Não passou, não.

- É só um sonho.

- Tenho muito medo.

- Eu sei.

- O rapaz desviou o rosto. O homem abraçou-o. Escuta. disse.

- O quê?

- Quando sonhares com um mundo que nunca existiu ou com um mundo que nunca existirá e te sentires outra vez feliz, então é porque já desististe. Percebes? E tu não pode desistir. Eu não te deixo desistir.

O pai é isto, o travão de mão contra a desistência. Mas também é a mão na mão no denaneio dos dias, como em "A Arte de chorar em coro", de Erling Jepsen, livro dinamarquês que só é possível ler em português porque um dia dois jovens irmãos tiveram o sonho de criar uma editora de excelência e puseram-no em prática. Nos breves três anos em que mantiveram a Eucleia (2010-2013), contruíram um monumento à literatura.

Daí o privilégio de conhecermos a história deste pai que gostava de fazer discursos nos funerais e deste filho que o acompanhava nesse desbloqueador de lágrimas e que rezava ao Tarzan para que o pai estivesse sempre bem. "Qualquer coisa neste mundo é boa desde que tenha o pai para ma explicar. O pai com as suas grandes mãos quentes."



O pai é o simplificador do mundo. Mas também pode ser aquilo que no mundo falhou. "A sensação de que o futuro não existe, de que é apenas mais do mesmo, significa que todas as utopias são desprovidas de sentido. O que eu tentava fazer é combater a ficção com a ficção", escreveu Karl Ove Knausgard logo no primeiro volume da imensa empreitada autobiográfica que só terminou este ano, 12 anos depois de ter iniciado, na Noruega, a publicação de "A minha luta". A Portugal só chegou em 2014.

"A morte do pai" é um livro duro e seco, tão seco que pode fazer com que o leitor se zangue com o autor e demore alguns anos a fazer com ele as pazes e a retomar os restantes volumes. "A nostalgia não é apenas desavergonhada, mas também traiçoeira. O que é que alguém com vinte e tal aos ganha verdadeiramente ao sentir saudades da infância? da juventude?", pergunta Karl Ove. E um dia, o telefone toca, morreu o pai.

Já pensaste que o pai nunca vai ler o teu primeiro romance?, perguntam-lhe e ele encolhe os ombros. O austero pai de Franz Kafka também nunca leu a "Carta ao pai" que o autor alemão lhe endereçou em 1919.

Parece um ajuste de contas mas no fim não passa de uma comovente declaração de amor. "Tens um sorriso muito especial e raro, tranquilo, satisfeito, acolhedor, e que pode fazer aquele a quem se destina. Não me recordo de alguma vez na minha infância me ter sido concedido um sorriso assim, mas deve ter acontecido. Por que razão me irias tu negá-lo naquela altura, quando eu ainda te parecia ser inocente e era a tua grande esperança?"

O pai é o altar para onde convergem todas as nossas habilidades. E, um dia, toda a nossa amputação. Foi com essa ausência que José Luís Peixoto se estreou, aos 21 anos, com "Morreste-me" (2000).

"Faltas tu a levar o tempo. Falta o teu olhar a guiar-nos se a chuva nos puxa. Pai, ter a tua memória dentro da minha é como carregar uma vingança...", lê-se naquela primeira edição de autor. O texto, "escrito em cima do acontecimento", é, ainda hoje, fundamental.

"E oiço o eco da tua voz, da tua voz que nunca mais poderei ouvir. A tua voz calada para sempre. E, como se adormecesses, vejo-te fechar as pálpebras sobre os olhos que nunca mais abrirás. Os teus olhos fechados para sempre. E, de uma vez, deixas de respirar. Para sempre. Para nunca mais. Pai. Tudo o que te sobreviveu me agride. Pai. Nunca esquecerei."