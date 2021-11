Primeiro monólogo de António Capelo em 45 anos de carreira

Hoje às 19:41 Facebook

António Capelo estreia o seu primeiro monólogo em 45 anos de carreira. "Ninguém" sobe ao placo do Teatro do Bolhão, no Porto, esta quinta-feira.

O espetáculo "constrói-se articulando o percurso artístico de António Capelo com múltiplas vozes autobiográficas de atores que, ao longo dos últimos 200 anos, nos falam das suas inquietações, do modo como olham e são olhados e mesmo dos incontornáveis estereótipos da profissão, como o estatuto marginal, a intensidade ou a imagem boémia", lê-se no site do Teatro do Bolhão, projeto artístico de que Capelo é um dos fundadores e diretores.

O monólogo, com texto de Zeferino Mota, dramaturgo residente da companhia, "estrutura-se como uma confissão que celebra o teatro em tempos conturbados, mas também a sua memória encantada, os seus traços de identidade, a sua força de resistência numa sociedade em que todos têm direito a ser Alguém".

A banda sonora é da autoria do renomado músico brasileiro Andre Abujamra, que está nomeado para o Grammy Latino 2021 como Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o trabalho Emidoinã - Alma de Fogo.