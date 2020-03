Pritzker consagra dupla irlandesa

Hoje às 15:45 Facebook

A dupla de arquitetas Yvonne Farrell-Shelley McNamara conquistou a 41ª edição do Prémio Pritzker, os mais prestigiados do mundo da arquitetura. Pertencentes ao atelier Grafton, as duas arquiteturas comissariaram a Bienal de Veneza em 2018.

Dois anos depois de terem comissariado a Bienal de Veneza, as arquitetas Yvonne Farrell e Shelley McNamara, oriundas da Irlanda, alcançaram hoje o ponto mais alto das respetivas carreiras, ao serem contempladas com o Prémio Pritzker.

O percurso de ambas é indissociável. Amigas desde o início da década de 70, quando ainda eram estudantes, Farrell e McNamara fundaram no final dessa década o ateliê Grafton, que sempre procurou incutir nos seus projetos uma dimensão de sustentabilidade e proteção do ambiente.

De Lima a Milão, o itinerário das obras criadas pela dupla Yvonne Farrell-Shelley McNamara é vasto e caracteriza-se pela procura de soluções criativas que tentam potenciar o espaço envolvente.

Mais do que os 100 mil dólares de prémio e a medalha de bronze, o Prémio Pritzker garante sobretudo a possibilidade de figurar numa restrita lista de arquitetos premiados, de que fazem parte também os portugueses Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, os brasileiros Paulo Mendes da Rocha e Óscar Niemeyer ou o norte-americano Frank Gehry.