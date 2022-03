Prodigioso regresso de Jane Campion

João Antunes Hoje às 17:40 Facebook

"O Poder do Cão" chega hoje ao cinema, já com 12 nomeações aos Óscares de 2022

O mais recente filme de Jane Campion, "O Poder do Cão", estreou no Festival de Veneza, onde venceu o Leão de Prata para a realizadora, que assim regressava em grande estilo ao cinema, depois de doze anos de ausência, período em que se dedicou sobretudo à série "Margens do Paraíso".

O projeto, ideia antiga do coprodutor canadiano Roger Frappier, acabaria por cair nas mãos da Netflix, iniciando uma fantástica carreira na "temporada dos prémios", que culminou com doze nomeações aos Óscares, incluindo o de Melhor Filme. Provavelmente, vencerá no próximo dia 27.

O filme chega agora às salas, apesar de há muito estar disponível em streaming, o que é sempre uma boa notícia. Sobretudo quando, na linha do seu cinema, Jane Campion demonstra, entre outras virtudes e alguns defeitos, um grande sentido de espetáculo.

A história de um romance de Thomas Savage, adaptada por Campion, passa-se no Montana em 1925, com o oeste americano magnificamente reproduzido na Nova Zelândia. É aí que dois irmãos gerem uma fazenda. Enquanto um é rude e desprezível, o outro é brando e conciliador. Quando este decide levar para casa uma nova esposa e o filho desta, o seu irmão irá despertar para a vida, com consequências inesperadas....

Em "O Poder do Cão", sente-se a assinatura de Jane Campion. Em filmes como "O Piano", que a tornou na primeira mulher a vencer a Palma de Ouro de Cannes, "Retrato de uma Senhora" ou "Bright Star - Estrela Cintilante", está presente o fascínio pelo passado em busca das raízes do presente, o gosto por um cinema chamado "de época" e a atenção ao universo feminino.

Se a pulsão dos primeiros filmes, como "Sweetie" ou "Um Anjo à sua Mesa", foi-se desvanecendo, "O Poder do Cão" tende para um inesperado clímax em que vêm ao de cima as coisas boas, mas sobretudo as más, que enformam o ser humano.

O calcanhar de Aquiles é o lado mais rebuscado da trama a que se sujeitam as personagens, traindo por vezes a sua própria psicologia. Mas o filme de Campion não deixa de ser uma celebração do cinema.