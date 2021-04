Produtividade e procrastinação: Corpos em estado de sítio

Hoje às 18:03 Facebook

2020, 2021, anos que nos estão a fazer questionar o sistema de produção, de criação, da noção de trabalho. Menos é mais? Mais é menos? Mais ou menos?

Que novas formas e que lugar para a criação artística contemporânea nos dias de hoje? De que forma a arte se mantém (porque sempre esteve) em estado de sítio?

João Fiadeiro fala do tempo real e do seu lugar no tempo presente trazendo ao Festival DDD a história de uma crise, de um encontro em Ça va exploser, onde os acontecimentos se dão nas brechas duma ficção, da mesma forma que a mudança se dá nas brechas do sistema; Victor Hugo Pontes, que apresenta Os Três Irmãos, onde personagens fictícias se encontram num não-lugar, sobrevivendo à existência uns dos outros, estão à conversa com Vânia Rodrigues, consultora e gestora cultural, com moderação da jornalista Helena Teixeira da Silva.