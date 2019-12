Profissionais da Artes pedem audiência ao Presidente da República

Hoje às 13:59 Facebook

A Comissão de Profissionais das Artes pediu uma audiência ao Presidente da República para resolver o "impasse" no setor, uma semana depois de ter entregado ao primeiro-ministro uma carta de apelo sobre o apoio às artes.

"Chegámos assim a um impasse no que diz respeito ao momento preocupante pelo qual as artes e a cultura estão a passar. Depois de termos tentado recorrer ao Primeiro-Ministro, sem resposta, não vemos outra saída senão a de recorrermos ao Presidente da República", revelou hoje a estrutura em comunicado.

A Comissão de Profissionais das Artes é um grupo informal de trabalho criado em novembro passado e que entregou este mês, na residência oficial de António Costa, uma carta com cerca de 700 assinaturas de artistas e entidades culturais a pedir "respostas concretas" sobre o apoio às artes.

Hoje anunciam um pedido de audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta também à audição parlamentar de terça-feira passada da ministra da Cultura, Graça Fonseca, precisamente sobre o modelo e os recentes concursos de apoio às artes.

Sobre esta audição, a Comissão de Profissionais das Artes fala em "total desilusão", porque Graça Fonseca revelou "uma postura contrária ao diálogo, sem respostas diretas e claras às questões colocadas pelo setor".

Na audição, pedida pelo Bloco de Esquerda, a ministra da Cultura revelou que se reunirá em janeiro com as estruturas que lhe pediram uma audiência, por terem sido excluídas dos concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Graça Fonseca reafirmou que a tutela fará "uma revisão crítica" do modelo de apoio.

"Em 2020 não haverá apoio sustentado, portanto, é um ano particularmente bom para fazer este trabalho e trabalhar em ajustamentos necessários no modelo. Será feito em diálogo com as diversas entidades. Vou pedir propostas de soluções", disse Graça Fonseca.

A Comissão de Profissionais das Artes acusou a ministra da Cultura de promover "uma abordagem discriminatória face às entidades em concurso", "em vez de dar uma resposta justa a todas as entidades afetadas".

"Preocupa-nos ainda o facto de não estar especificado na proposta do Orçamento de Estado para 2020 o valor total destinado à Cultura sem a comunicação social, sendo ainda menos claro e grave, qual o orçamento para as Artes em particular", sustentou ainda a comissão.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê uma despesa total consolidada de 523,4 milhões de euros, na área do Ministério da Cultura, com mais de metade destinada à RTP, segundo o documento.

De acordo com a proposta, este valor global "corresponde a um crescimento de 16,7%, face à execução estimada de 2019", e inclui a contribuição para a comunicação social, nomeadamente a indemnização compensatória da RTP, que volta a ultrapassar os 250 milhões de euros.

Na estrutura de distribuição da despesa, "a medida Cultura representa 43,9% do total", enquanto a Comunicação Social "representa cerca de 55,4%", "resultante inteiramente do orçamento da Rádio e Televisão de Portugal", lê-se no documento.