Profissionais revelam mais casos de censura no Teatro Municipal do Porto

A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, que agrega profissionais de 30 estruturas do Norte do país, repudiou esta terça-feira o que vários artistas dizem ter sido um ato de "censura" do Teatro Municipal do Porto (TMP). Edenunciou outras situações idênticas.

Numa publicação na rede social Facebook, a Plateia refere que a censura ao texto da dramaturga Regina Guimarães "replica o que de pior caracterizou os três mandatos de Rui Rio" na Câmara do Porto que, assumindo-se como "o censor-mor da cidade", inseriu nos contratos uma cláusula que impunha que a entidade com quem celebrasse contrato se abstivesse de, "publicamente, expressar criticas que pusessem causa o bom nome e a imagem do município".

"O pior é que com o outro Rui, pelo menos as coisas eram às claras: com este Rui [Moreira], não", lê-se na referida publicação.

Agora, acrescenta a associação, é mais complexo, na medida em que "ao que parece" há um presidente de Câmara "desprendido e tolerante", mesmo no quadro de coproduções com a autarquia, mas existe "entrincheirada no Teatro Municipal, uma Guarda Pretoriana que assume, sem qualquer mandato, a demarcação de um território em que nenhuma palavra de crítica ao município pode ser tolerada".

A associação que agrega cerca de 90 profissionais e mais de 30 estruturas do norte de Portugal afirma que "foi assim aquando da não realização, em setembro, do projeto de abertura da temporada no Teatro Municipal; foi assim, em outubro, no lançamento de um livro no Teatro Rivoli"; e "foi assim na eliminação da folha de sala do espetáculo 'Turismo', por causa de uma nota de rodapé".

Sobre estas acusações, o Teatro Municipal do Porto não quis pronunciar-se. A Lusa pediu também uma reação à autarquia, mas sem sucesso.

O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) manifestou também no Facebook "a sua inteira solidariedade para com a liberdade de expressão, sempre que a mesma não se traduza em ofensa injustificada, de todo e qualquer profissional do espetáculo que, no exercício das suas funções, manifeste a sua opinião sobre todo e qualquer assunto".

Por oposição, lê-se na nota divulgava naquela rede social, rejeitam "qualquer ato intimidatório e/ou de censura que o impeça de acontecer".

Críticas à "cidade líquida"

Desde que, na segunda-feira, a dramaturga Regina Guimarães acusou aquela estrutura municipal de censurar um texto da sua autoria, várias instituições e personalidades têm vindo a manifestar publicamente a sua solidariedade.

Em causa, está uma nota de rodapé em que a a escritora critica a noção de 'cidade líquida' de Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da Câmara do Porto, que morreu em 2015, afirmando que aquele responsável inundou os portueneses com um "discurso delirante", no intuito de "legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços".

A referida nota foi escrita para ser integrada na folha de sala do espetáculo "Turismo", da companhia A Turma, com texto original e encenação de Tiago Correia, que esteve em cena nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, no Teatro do Campo Alegre, no Porto.

Também no Facebook, o encenador do espetáculo, Tiago Correia, desmentiu o diretor do TMP, Tiago Guedes, acusando-o de chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder.

Numa primeira reação, Tiago Guedes, em declarações à Lusa, garantira que o texto da dramaturga não tinha sido publicado com a concordância com o encenador do espetáculo, e que este lhe tinha até pedido desculpa.

Novamente questionado pela Lusa, e já depois do desmentido de Tiago Correia, o TMP reiterou a versão contada pelo seu diretor, afirmando novamente que Tiago Guedes "articulou com o encenador da peça em causa a sua não distribuição, tendo obtido a sua concordância, como o próprio seguramente confirmará".

A peça aborda o fenómeno da gentrificação das cidades e o fenómeno dos despejos, perante a pressão imobiliária, através de diversos prismas.