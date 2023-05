Profundidade pop? É com Jessie Ware

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 17:18 Facebook

"That! Feels good!" é o quinto álbum da artista britânica de 38 anos que atuará ao vivo no festival de Paredes de Coura em Agosto. Prepare-se para o seu novo "disco sound".

Há artistas que têm o sublime dom de, docemente e com toda a mestria, levantar o estereótipo no qual a música pop tem tendência para cair. Sem profundidade, comercial ou desenxabido são, sem dúvidas, classificativos que não "cabem na carapuça" de "That! Feels good!", o novo álbum da cantora inglesa Jessie Ware.

Tal como já nos tem habituado, com uma narrativa guiada pelos sons disco - e com apontamentos de soul e funk - Jessie convida-nos a entrar na pista de dança e não mais de lá sair - pelo menos durante os 40 minutos que duram as 10 faixas do novo longa-duração.

Se Jessie Ware começou a carreira numa aura de crença e fervor ("Devotion" (2013) é o seu primeiro álbum), tendo passado depois por um "Tough love" (2014), por uma "Glass house" (2017), e com interrogações hedonistas pelo caminho ("What"s your pleasure?", em 2020), aos 38 anos chega-nos com todas as certezas que só a idade pode dar: "That! Feels good!" ("Isso! Sabe bem", pode dizer-se em português).

Se a qualidade já é selo garantido com a artista, é indiscutível que as temáticas que aborda trazem consigo uma dose cada vez maior, e cada vez mais satisfatória, de (inteiramente merecida) confiança.

Ao longo deste quinto álbum, como em qualquer boa narrativa, não faltam momentos de maior "tensão". É, por exemplo, com "Pearls" que o ritmo de acelera, com alturas excêntricas, e a voz em falsete a acentuar o seu revivalismo pelo "disco sound".

Sempre acompanhada de vários instrumentos, que compõem o álbum com toda a volúpia que a pop dançável exige, Jessie Ware faz de "That! Feels good", além de sensualidade para os ouvidos, um momento de nostalgia: é inevitável não nos sentirmos numa qualquer festa "disco underground" dos anos 1970 e 1980. Aqui, não é necessária a apologia às drogas. Ware, tal como a rainha disco que mostra ser, quer fazer-nos atingir o auge do prazer através da música.

Após ter passado pelo Festival Kalorama em setembro de 2022, Jessie Ware volta este ano a Portugal: é cabeça de cartaz no Festival Vodafone Paredes de Coura (16 a 19 de agosto).