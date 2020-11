Programadores querem eventos ao sábado à noite

Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Programadores culturais de todo o país juntaram-se esta sexta-feira, no "Manifesto pela exceção da cultura". Responsáveis querem reversão de medidas tomadas durante o estado de emergência.

Os programadores pedem que volte a ser permitida a deslocação entre concelhos para assistir a espetáculos e que seja possível a realização de eventos culturais até às 22.30 horas de sábado.



Além da limitação nas lotação das salas, que reduziu para metade o número de espetadores, os novos horários não permitem que haja atividades depois das 13 horas, nos fins de semana e feriados.

Recorde-se que, numa primeira fase, as atividades culturais, desde que com bilhete previamente adquirido, figuravam no rol de exceções, permitindo deslocações entre concelhos. Na renovação do estado de emergência, essa exceção perdeu-se.

Os horários dos eventos foram alterados devido ao recolher obrigatório às 23 horas, com a campanha "Estamos abertos, começamos mais cedo". Mas quando o recolher encurtou, ao fim de semana, para as 13 horas, os programadores culturais protestaram. Não conseguem assegurar fluxos de público.

"As sucessivas alterações às regras para apresentação de espetáculos no atual estado de emergência, não só reduziram em demasia os horários possíveis para a atividade como, ao introduzir um grau permanente de imprevisibilidade, afetaram a comunicação entre equipamentos culturais e espetadores, algo extremamente necessário para assegurar fluxos de público razoáveis", lê-se no manifesto.



Os agentes culturais ressalvam que não pretendem "reivindicar irresponsavelmente um privilégio para a cultura, mas propor que, dentro das exceções possíveis e necessárias nestes tempos difíceis, a cultura seja considerada uma delas". E insistem na regras protocolares dos equipamentos que garantem a segurança sanitária.

"A apresentação de espectáculos em teatros ou espaços similares faz-se historicamente de acordo com regras, práticas e uma lógica organizacional que permitem incorporar comportamentos e precauções que dificilmente são possíveis ou funcionais noutras actividades profissionais, sociais ou familiares".



Os produtores João Garcia Miguel, João Aidos, Rui Revez, Gil Silva, Álvaro Santos, Luís Portugal, Paulo Pires, José Pires, José Pina, Paulo Brandão, Carlos Mota, João Cristiano Cunha, Joaquim Ribeiro, Luís Garcia, Tiago Matias, Nuno Soares, Victor Afonso, Rui Ângelo Araújo, Margarida Terrolas e José Licínio são os signatários do documento que tem como objetivo chegar às autoridades competentes.