O Projeto Artístico está de regresso a Barcelos depois de um ano de interregno provocado pela pandemia da covid-19.

O certame, que tem como principal objetivo criar e incentivar a valorização dos jovens barcelenses em diferentes áreas artísticas, terá lugar na frente ribeirinha e inclui um festival de bandas, festival da canção e festival de dança.

No dia 30, sexta-feira, a partir das 20.15 horas, os Demure, Nada Ético, Pink Comrades, Wave, ATR e VinteVinte dão vida ao festival de bandas.

No dia seguinte, à mesma hora, Mariana Simões, Luana Miranda, Kika Lobo, Carla Coutinho, Margarida Ferreira, Bruno Pinho, Inês Vasques, Carolina Saldanha, Lara Guimarães, Carla Eiras e Márcio Ferreira sobem ao palco no festival da canção.

Para finalizar, a 1 de agosto seis escolas do concelho - Arca Dance Studio, Escola de Dança de Barcelos, Arts Academy Barcelos, H.A.D Histórias da Arte e da Dança, Fisiofitness e FlashLi Dance School - mostram as coreografias no festival de dança.

A entrada é gratuita, mas está sujeita a reserva de bilhete, que pode ser feita no site da Câmara Municipal de Barcelos.