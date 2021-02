Projeto europeu promove participação de artistas surdos em festivais de 2022

Lusa Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Beyond Signs prolongou até 1 de março a convocatória para apoiar artistas surdos interessados em atuar no Festival del Silenzio 2022, em Milão, Itália, e no Festival Fringe 2022, em Edimburgo, no Reino Unido.

O projeto foi desenvolvido para capacitar os esforços criativos de artistas surdos e/ou nativos em língua gestual e melhorar a participação nas artes performativas na Europa, reforçando a visibilidade desta língua, segundo a informação publicada na página do programa.

O objetivo passa por reforçar a visibilidade da língua gestual, procurando torná-la disponível e compreensível para públicos mistos de surdos e ouvintes, segundo a mesma informação.

Dirigido a artistas maiores de 18 anos de todas as áreas geográficas, o Beyond Signs procura também localizar e caracterizar o perfil dos artistas surdos ou falantes de língua gestual no espaço europeu, os seus talentos e circunstâncias de trabalho artístico.

Os candidatos irão participar numa conferência digital com os diretores artísticos do projeto, e dez finalistas serão depois anunciados até março de 2021, devendo participar em maio numa seleção durante uma oficina em Milão.

A convocatória a este programa - cuja data limite de entrega de inscrições estava prevista para 15 de fevereiro e foi prolongada para 11 de março - enquadra-se numa colaboração europeia, sendo a Voarte a representante portuguesa.

A Voarte procura assim dez artistas surdos e/ou nativos em língua gestual para integrarem o Beyond Signs, que irá proporcionar uma remuneração aos participantes.

PUB

Com sede em Lisboa, a Voarte desenvolve há 23 anos atividades artísticas, pedagógicas e sociais nas áreas da criação, programação, formação e inclusão, com especial atenção à dança contemporânea ligada a outras linguagens artísticas.