Se "cada coisa ordinária é um elemento de estima", como escreveu Manoel de Barros, imaginemos quão preciosas são as criações que nos fazem relegar para um plano secundário tudo o que nos incomoda. Aqui ficam cinco sugestões culturais para dias de chuva (e de sol, já agora).

Privados como estamos da contemplação plena da Natureza e de tudo o que a compõe, podemos continuar a aceder aos seus cantos através de um dos seus grandes descodificadores, o imenso poeta brasileiro Manoel de Barros (1916-2014).

Se é certo que não há datas, efemérides ou pretextos associados à sua vida e obra, tanto melhor. Lê-lo sem justificações, apenas pelo grato prazer da celebração da vida, é uma atitude particularmente sábia.

Da sua poesia completa, reunida há cinco anos pela Relógio D'Água, faz parte o magnífico "Matéria de poesia":

"Todas as coisas cujos valores podem ser

disputados no cuspe à distância

servem para poesia

O homem que possui um pente

e uma árvore

serve para poesia

(...)

O que é bom para o lixo é bom para a poesia

Importante sobremaneira é a palavra repositório;

a palavra repositório eu conheço bem:

tem muitas repercussões

como um algibe entupido de silêncio

sabe a destroços

As coisas jogadas fora

têm grande importância

- como um homem jogado fora

Aliás é também objeto de poesia

saber qual o período médio

que um homem jogado fora

pode permanecer na terra sem nascerem

em sua boca as raízes da escória

As coisas sem importância são bens de poesia

Pois é assim que um chevrolé gosmento chega

ao poema, e as andorinhas de junho"

("Matéria de poesia", 1974)

A visão panteísta do Mundo que Manoel de Barros professava, assente numa conceção naturalista das coisas, exige uma banda sonora à altura. Não há nada mais adequado para a leitura dos seus poemas, por isso mesmo, do que "Mother's earth plantasia", o sideral disco de eletrónica ambiental que Mort Garson gravou em 1976 para ser escutado pelas plantas (!). Criado previsivelmente sob o efeito de algumas dessas plantas - para fins medicinais, como é evidente -, este é um disco absurdamente belo, que podemos escutar imoderadamente onde e quando quisermos:



A Natureza também cansa um pouco ao fim de um tempo, confessemos sem rebuço. Caso sinta falta do burburinho das cidades, das vozes tonitruantes que lembram um vulcão em vias de entrar em atividade, ou do cheiro inebriante do alcatrão misturado com óleo, fuligem e sabe-se lá o que mais, mergulhe sem peias na obra de Keith Haring.

O genial artista gráfico e ativista norte-americano que ajudou a resgatar para as artes a energia pulsante das cidades tornou-se um dos ícones da arte contemporânea. Amplamente representado nos principais museus e galerias, pode ser estudado a fundo através de estudos e ensaios pertinentes, como o que é disponibilizado pela Tate: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/g/graffiti-art/lists/five-things-know-keith-haring

Por vivermos ameaças bem reais, os escapes não se tornam dispensáveis. Bem pelo contrário. Com os teatros encerrados, temos sempre a possibilidade de visionar obras primas que se encontram ao dispor na interminável world wide web.

É o caso da última peça escrita por Molière, "O doente imaginário". Esta fortíssima sátira aos médicos, que apelidava de curandeiros sem escrúpulos, contém passagens inesquecíveis. Quando Argão pergunta a Beraldo, com um misto de incredulidade e desconfiança, "vós não acreditais na medicina?", a sua resposta é mais afiada do que um punhal: "Não, meu irmão, e não creio que seja preciso acreditar nela para salvar a alma".

Uma semana após a estreia, Molière tombou inanimado durante o espetáculo, falecendo pouco depois. A autoria do crime nunca foi desvendada.

Pode visionar o conteúdo integral da peça, numa versão transmitida pela France 3:

Génio da comédia, Roberto Benigni é um ator e realizador a que urge regressar periodicamente. Muito antes de "A vida é bela" o ter empurrado para uma visibilidade com a qual nunca se mostrou muito confortável já derramava o seu talento em numerosas produções de baixo orçamento. Uma das mais notórias é "Johnny Palito", típica comédia de enganos em que Benigni, além de realizar, dá corpo a duas personagens com um temperamento diametralmente oposto:

Um poema, um disco, uma pintura, uma peça teatral, um filme. Cinco aproximações a uma realidade que não nos cansamos de querer imitar, apreender e, acima de tudo, superar. Com ou sem chuva.