ProToiro estima que haverá 200 touradas em Portugal na temporada

A ProToiro-Federação Portuguesa de Tauromaquia anunciou, este sábado, que, até final da temporada, o número de touradas que se vão realizar em Portugal atinge as 200, isto apesar do IVA a 23% "que limita a recuperação e crescimento do setor".

"Até ao final da temporada, no primeiro fim de semana de novembro, estão já anunciadas 160 touradas, mas com os meses de setembro e outubro ainda com muitas corridas por anunciar, o número final de 2022 poderá rondar as 200", refere a ProToiro numa nota enviada ao JN.

O organismo associativo adianta que "agosto é o mês mais taurino do ano, em especial a semana de 15 de agosto, e este ano não é exceção. Até ao final de julho realizaram-se 90 touradas, sendo que em agosto estão previstas mais 52 - quase duas por dia - , tendo sido a primeira, a de quinta-feira no Campo Pequeno, e as últimas do mês serão os conhecidos festejos de Barrancos"

A Federação salienta, ainda, que "a temporada tauromáquica de 2022 está a ser marcada pelo regresso a uma nova normalidade pós-covid onde as cicatrizes da pandemia são visíveis na vida e economia dos portugueses".

"O setor da indústria cultural tauromáquica sofreu perdas económicas elevadas nos últimos dois anos, devido à pandemia, mas tem mostrado uma resiliência notável, com uma grande retoma em 2021, e em 2022 continua a fazer um caminho de recuperação", afirma.

A este propósito cita declarações de Ricardo Levesinho, presidente da Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, para quem a temporada de 2022 teve um "arranque extraordinário com as datas tradicionais completamente cheias. As expectativas que temos deste mês de agosto são altíssimas. A preocupação dos produtores cada vez incide mais sobre a qualidade e a diversidade artística do espetáculo o que está a resultar num sucesso fantástico, com muito público."

"Verifica-se uma progressiva recuperação do setor, mas neste momento há um travão que impede essa recuperação, que é o IVA discriminatório de 23% nos bilhetes dos espetáculos culturais tauromáquicos, que está a afetar gravemente a economia do setor taurino. Esperamos que esta situação seja revista em breve no Orçamento do Estado, pois trata-se de uma discriminação inadmissível e que afeta a economia e emprego do setor, ainda para mais com os impactos atuais da inflação no poder de compra dos portugueses", conclui.